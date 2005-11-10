Calabria trascina il Panathinaikos, forza bruta Ajax: Conference League, risultati e classifica

Si chiude anche il terzo turno di League Phase di Conference League, una serata ricca di gol e sorprese. L'Ajax ha travolto i danesi del Midtjylland con un netto 6-1, perentorio successo in cui è arrivata anche la marcatura dell'ex Inter Davy Klaassen. L'impresa del giorno giunge però da Gibilterra, dove il Lincoln ha ribaltato ogni pronostico sconfiggendo l'Hajduk Spalato, mentre gli svedesi del Mjallby si sono imposti per 2-0 sui bosniaci del Borac Banja Luka e appena fuori dalla top-8.

Finale infuocato tra Stella Rossa e Inter Escaldes, ma hanno la meglio i serbi con l'ex Milan Krunic in campo per tutti i 90 minuti nel 2-0 con due espulsioni (una per parte). Pareggi a reti bianche tra Aarhus-Braga e KuPS-Gent, mentre gli elvetici del Thun hanno calato il tris sugli scozzesi degli Hearts, strappando anche un clean sheet.

È bastato infine un solo acuto nel primo tempo al Friburgo di Vincenzo Grifo per superare 1-0 il Trabzonspor guidato dell'ex Roma e Liverpool Salah, mentre il Brighton si conferma in Europa dopo il successo sul Manchester City, espugnando il campo del Getafe per 1-0 grazie al guizzo decisivo arrivato poco dopo l'ora di gioco.

Il Copenaghen ha piegato 2-1 l'Iberia, il Lugano capolista si è sbarazzato dello Žalgiris con un rotondo 3-0 e il Monaco ha sconfitto 2-0 i danesi del Nordsjaelland. Successi casalinghi anche per il Panathinaikos, 2-1 sul CSKA Sofia anche grazie al centro realizzato dall'ex Milan Calabria. Per il Twente gioco da ragazzi il 3-1 in rimonta ai danni del Pafos, danneggiato dall'espulsione di Lele al 64' che ha lasciato in 10 contro 11 i ciprioti. I rumeni dell'Universitatea Craiova hanno regolato l'Egnatia per 2-0, terminano in parità Riga-Jablonec e St. Truiden-Brann.

I finali delle 18.45

Aarhus-Braga 0-0

Atalanta-Kairat Almaty 1-1

53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

KuPS-Gent 0-0

Lincoln-Hajduk Spalato 1-0

89' autogol Hadzikadunic (L)

Midtjylland-Ajax 1-6

9' Arokodare (A), 28' Etim (M), 52' Arokodare (A), 59' Wijndal (A), 67' Klaassen (A), 74' Gloukh (A), 82' Marcos Leonardo (A)

Mjalby-Borac Banja Luka 2-0

54' Bergstrom (M), 88' Enggaard (M)

Stella Rossa-Inter Escaldes 1-1

62' Arellano (I), 80' Lucic (S), 90'+2 autogol J.Diaz (S)

Thun-Hearts 3-1

22' autogol McCart (T), 34' Labeau (T), 57' Dursun (T), 82' Findlay (H)

Trabzonspor-Friburgo 0-1

14' Kubler (F)

I finali delle gare delle 21

Copenaghen-Iberia 2-1

19’ rig. Elyounoussi (C), 22’ Carrizo (C), 30’ Dzagania (I)

Getafe-Brighton 0-1

64’ Yalcouye

Lugano-Kauno Zalgiris 3-0

11’ Cimignani, 24’ Alioski, 32’ Dos Santos

Monaco-Nordjaelland 2-0

33’ Detourbet, 90’+1’ Abline

Panathinaikos-CSKA Sofia 2-1

41’ Calabria (P), 43’ Almeida (C), 68’ Taborda (P)

Riga-Jablonec 1-1

35’ rig. Reginaldo Ramires (R), 49’ Nebyla (J)

St-Truiden-Brann 1-1

48’ Ishiwatari (S), 79’ Mathisen (B)

Twente-Pafos 3-1

40’ Lele (P), 62’ Nijstad (T), 76’ Orjasaeter (T), 82’ Weidmann (T)

Universitatea Craiova-Egnatia 2-0

24’ Cicaldau, 32’ Bancu

La classifica di Conference League

1) Lugano 9 (differenza reti +9)

2) Panathinaikos 9 (+6)

3) Twente 9 (+6)

4) Monaco 9 (+6)

5) Brighton 7 (+5)

6) Brann 7 (+4)

7) Copenaghen 7 (+4)

8) Univ. Craiova 7 (+4)

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9) Mjallby 7 (+4)

10) St. Truiden 7 (+3)

11) Ajax 6 (+6)

12) Trabzonspor 6 (+3)

13) Hajduk Spalato 6 (+1)

14) Friburgo 6 (-1)

15) Stella Rossa 4 (0)

16) Atalanta 4 (0)

17) Braga 4 (-1)

18) Gent 4 (-1)

19) Riga 3 (0)

20) Thun 3 (0)

21) Borac Banja Luka 3 (-1)

22) Lincoln 3 (-3)

23) Jablonec 2 (-1)

24) Aarhus 2 (-1)

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25) Nordsjaelland 2 (-2)

26) Egnatia 2 (-2)

27) Kairat Almaty 2 (-4)

28) CSKA Sofia 1 (-2)

29) Iberia 1 (-3)

30) Pafos 1 (-4)

31) Getafe 1 (-4)

32) Hearts 1 (-4)

33) KuPS 1 (-4)

34) Midtjylland 1 (-6)

35) Inter Escaldes 0 (-5)

36) Kauno Zalgiris 0 (-10)