Ufficiale L'addio al veleno al Monza e il sogno Serie A con l'Avellino. Izzo riparte dalla Campania

Un gradito ritorno in casa Avellino. Nella giornata appena trascorsa infatti il club irpino a riportato a casa quel Armando Izzo che aveva giocato con la maglia biancoverde dal gennaio del 2012 al giugno 2014, conquistando una promozione in Serie B e collezionando 66 presenze. Il giocatore nei giorni scorsi aveva rotto, per questioni contrattuali, con il Monza ed era seguito con attenzione anche dallo Spezia, ma il richiamo della Campania e dei Lupi ha avuto la meglio su ogni altra pista.

Il classe ‘92 si è legato ai colori biancoverdi fino al 2029 ed è stato subito convocato per la sfida contro lo Spezia, quasi fosse uno scherzo del destino, di domani sera quando potrebbe anche esordire nella retroguardia di mister Biancolino. "Adesso sono felice di tornare a casa e di inseguire insieme un sogno, una scalata che si era interrotta. Io ci credo! Forza lupi", sono state le parole del centrale difensivo che punta a conquistare una nuova promozione, questa volta in massima serie.

Una Serie A che avrebbe voluto riconquistare con la maglia del Monza prima che qualcuno gli impedisse di proseguire in quell’avventura in Brianza: “ Il mio più grande desiderio era riportare il Monza in serie A e non andarmene da perdente ma qualcuno me lo ha impedito e non mi ha fatto sentire le emozioni profonde, ho preferito pensare al mio futuro. - si legge in un post social di Izzo - Ringrazio per il tanto amore ricevuto in questa avventura e chi ha permesso di vivere questa piccola grande realtà, il dottor Adriano Galliani".