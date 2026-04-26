Lecce, chi va piano va sano e... si salva? Il Verona evita la retrocessione in casa

Paura di perdere ed evidenti limiti tecnici sono stati i due fattori dominanti di Verona-Lecce, partita il cui risultato - visto quanto offerto nei 90 minuti - non poteva che essere uno scialbo 0-0. Una doppia chance ravvicinata per l'Hellas nel primo tempo, un paio di occasioni per i salentini nel secondo e un gol giustamente annullato ad Edmundsson nel finale: per il resto, davvero poco altro da segnalare. Un risultato che però, per certi versi, fa felici entrambe le compagini: da una parte gli scaligeri evitano di retrocedere matematicamente davanti al proprio pubblico, dall'altra la squadra ospite sorpassa la Cremonese e ad oggi sarebbe salva.

Di Francesco accoglie bene il punto

"Ci teniamo che siamo sopra di uno, se finisse oggi il campionato saremmo salvi". Molto pratico Eusebio Di Francesco, nell'analisi della serata veronese. Non mancano, comunque critiche ad una prestazione di certo non delle migliori e spunti per migliorare: "Siamo venuti qui per fare i tre punti, sapendo che il Verona veniva da ottime prestazioni. Potevamo fare meglio nelle ultime scelte, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo avuto più in mano il pallino del gioco. Contro il Pisa dobbiamo essere più concreti e più precisi nel palleggio".

Sammarco pensa al futuro (più del club che suo)

Anche se l'aritmetica non è ancora arrivata, per il Verona pare essere ormai solo questione di tempo per salutare la massima serie. Inevitabile quindi pensare già al domani e il primo a farlo è proprio il tecnico Sammarco: "Mi auguro che abbiamo un programma, se lo meritano la città e i tifosi. Quello che farò io non è importante". Uno domani magari con protagonisti dei ragazzi del vivaio: "Nelle ultime 2 partite abbiamo visto Vermesan, ragazzo interessante. Ci sono ragazzi interessanti, hanno bisogno di allenarsi con continuità con i grandi. Possono far bene sia in A che in B".