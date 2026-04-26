Calcio estero, City in finale di FA Cup. Il Tottenham torna a vincere, Barça a un passo dal titolo
Giornata ricca per quel che riguarda il calcio estero. A tener banco soprattutto la Premier League in cui il Tottenham ha ritrovato la vittoria tornando a credere nella salvezza. Nelle zone alte della classifica successi importanti per il Liverpool e l’Arsenal.
Premier League, il programma del 34° turno
Martedì 21 aprile
Brighton - Chelsea 3-0
Mercoledì 22 aprile
Bournemouth - Leeds 2-2
Burnley - Manchester City 0-1
Venerdì 24 aprile
Sunderland - Nottingham Forest 0-5
Sabato 25 aprile
Fulham - Aston Villa 1-0
Liverpool - Crystal Palace 3-1
West Ham - Everton 2-1
Wolves - Tottenham 0-1
Arsenal - Newcastle 1-0
Lunedì 27 aprile
Manchester United - Brentford
Classifica
1. Manchester City 70
2. Arsenal 70
3. Manchester United 58
4. Liverpool 58
5. Aston Villa 58
6. Brighton 50
7. Bournemouth 49
8. Chelsea 48
9. Brentford 48
10. Fulham 48
11. Everton 47
12. Sunderland 46
13. Crystal Palace 43
14. Newcastle 42
15. Leeds 40
16. Nottingham Forest 39
17. West Ham 36
18. Tottenham 34
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17
Questo week end non c’era in campo il Manchester City perché impegnato nella semifinale di FA Cup. I Citizens sono volati in finale dopo un 2-1 incredibilmente sofferto contro il Southampton. In Bundesliga spicca l’incredibile 4-3 del Bayern Monaco dopo essere stato sotto 3-0 contro il Mainz.
Bundesliga, il programma del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Lipsia - Union Berlino 3-1
Sabato 25 aprile
Mainz - Bayern Monaco 3-4
Wolfsburg - Borussia M’gladbach 0-0
Augsburg - Eintracht Francoforte 1-1
Colonia - Bayer Leverkusen 1-2
Heidenheim - St. Pauli 2-0
Amburgo - Hoffenheim 1-2
Domenica 26 aprile
Stoccarda - Werder Brema
Borussia Dortmund - Friburgo
Classifica
Bayern Monaco 82
Borussia Dortmund 64
Lipsia 62
Hoffenheim 57
Stoccarda 56
Leverkusen 55
Friburgo 43
Francoforte 43
Augsburg 37
Mainz 34
Union Berlino 32
Mönchengladbach 32
Colonia 31
Amburgo 31
Werder Brema 31
St Pauli 26
Wolfsburg 25
Heidenheim 22
Nella Liga il Barcellona è ormai a un passo dal titolo dopo il +11 maturato sul Real Madrid grazie al 2-0 al Girona: il titolo può arrivare anche la prossima settimana.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club 3-2
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad
Real Oviedo - Elche
Osasuna – Siviglia
Villarreal - Celta Vigo
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
Barcellona 85*
Real Madrid 74*
Villarreal 62
Atlético Madrid 60*
Betis 50*
Getafe 44*
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Athletic Bilbao 41*
Osasuna 39
Valencia 39*
Rayo Vallecano 38
Espanyol 38
Girona 38*
Alavés 36*
Maiorca 35*
Elche 35
Sevilla 34
Levante 32
Oviedo 28
* = Una partita in più