Juventus, hai sentito Bremer? Il difensore sta bene a Torino, ma smania per vincere

"Io voglio vincere perché ho 29 anni e non posso aspettare". Non può che essere questa la frase più d'impatto della conferenza stampa di Gleison Bremer, alla vigilia del match contro il Milan con palio punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions. Parole da leader, ma anche da giocatore che vuole capire bene quali siano le ambizioni del club come quelle che seguono: "La Juve è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere. Qui mi trovo bene ma è importante tornare a vincere, per essere considerato campione devi tornare a vincere".

L'ex centrale del Torino non è dunque tipo da giri di parole. Al momento non dà segnali di insofferenza, ma è chiaro che nel mercato estivo potrebbe essere un nome caldi dato che si tratta di uno dei migliori difensori in circolazione. Come parla chiaro del futuro, lo fa anche dell'annata che sta per terminare: "Non è una stagione positiva quella che abbiamo fatto. Dovevamo fare molto meglio soprattutto in Coppa Italia e Champions League. Ora è passato e dobbiamo guardare avanti".

Sul tasto delle ambizioni batte anche altre volte in conferenza, per esempio quando gli viene chiesto della costruzione dell'organico per l'anno prossimo e di un suo connazionale che potrebbe raggiungerlo: "Non si può galleggiare 6 anni, devi vincere, puntare allo Scudetto ma ora è presto per dire Scudetto l’anno prossimo. La società ha rinnovato i contratti, c’è Yildiz, McKennie. Dobbiamo finire la stagione e vedere che mercato farà. Non ho parlato con Alisson sicuramente è un portiere fortissimo ma noi abbiamo Perin e Di Gregorio che è tornato bene. A questo ci penserà la società e non spetta a me".