Playoff Serie C, risultati e qualificate: rimonta Lecco, Casarano devastante

I playoff di Serie C confermano ancora una volta tutto il loro equilibrio, regalando risultati sorprendenti e tante emozioni. Tra conferme, imprese esterne e rimonte, si è completato il quadro delle squadre qualificate al turno successivo.

A prendersi la scena è ancora il Casarano, autentica rivelazione di questa fase post season: i pugliesi dominano contro il Cosenza imponendosi con un clamoroso 5-1. Grande colpo anche della Pianese, capace di espugnare il campo della Juventus Next Gen con un secco 2-0. Sorride pure il Cittadella, che supera il Lumezzane grazie a una vittoria di misura.

Bastano invece due pareggi per staccare il pass a Campobasso e Casertana. I molisani fanno 1-1 contro il Pineto e sfruttano il fattore campo per avanzare, stesso discorso per i campani, che eliminano il Crotone dopo un altro pareggio con identico punteggio.

Spettacolo infine nella sfida tra Lecco e Giana Erminio. Gli ospiti sbloccano il match con Ferri, ma la reazione del Lecco è immediata: Battistini e Duca firmano la rimonta decisiva nel giro di pochi minuti, regalando ai lombardi la qualificazione.

La corsa verso la Serie B proseguirà già oggi: alle 12.30 infatti si terrà il sorteggio della fase nazionale dei playoff di Serie C, momento in cui verranno definiti i nuovi accoppiamenti.

PLAYOFF SERIE C

SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)

Campobasso-Pineto 1-1

38' D'Andrea (P), 88' Salines (P)

Casertana-Crotone 1-1

8' Maggio (CR), 77' Vano (CA)

Cittadella-Lumezzane 1-0

22' Rabbi

Cosenza-Casarano 1-5

5' Mazzocchi (CO), 44' Maiello (CA), 54' Versienti (CA), 73' Caliento (CA), 81' Carbone (CA), 90+3' Chiricò (CA)

Juventus-Pianese 0-2

79' Bertini, 90+2' Colombo

Lecco-Giana Erminio 2-1

50' Ferri (D), 63' Battistini (L), 75' Duca (L)

PRIMO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)

Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

SECONDO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)

Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)