Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Playoff Serie C, risultati e qualificate: rimonta Lecco, Casarano devastante

Playoff Serie C, risultati e qualificate: rimonta Lecco, Casarano devastanteTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

I playoff di Serie C confermano ancora una volta tutto il loro equilibrio, regalando risultati sorprendenti e tante emozioni. Tra conferme, imprese esterne e rimonte, si è completato il quadro delle squadre qualificate al turno successivo.

A prendersi la scena è ancora il Casarano, autentica rivelazione di questa fase post season: i pugliesi dominano contro il Cosenza imponendosi con un clamoroso 5-1. Grande colpo anche della Pianese, capace di espugnare il campo della Juventus Next Gen con un secco 2-0. Sorride pure il Cittadella, che supera il Lumezzane grazie a una vittoria di misura.

Bastano invece due pareggi per staccare il pass a Campobasso e Casertana. I molisani fanno 1-1 contro il Pineto e sfruttano il fattore campo per avanzare, stesso discorso per i campani, che eliminano il Crotone dopo un altro pareggio con identico punteggio.

Spettacolo infine nella sfida tra Lecco e Giana Erminio. Gli ospiti sbloccano il match con Ferri, ma la reazione del Lecco è immediata: Battistini e Duca firmano la rimonta decisiva nel giro di pochi minuti, regalando ai lombardi la qualificazione.

La corsa verso la Serie B proseguirà già oggi: alle 12.30 infatti si terrà il sorteggio della fase nazionale dei playoff di Serie C, momento in cui verranno definiti i nuovi accoppiamenti.

PLAYOFF SERIE C
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Campobasso-Pineto 1-1
38' D'Andrea (P), 88' Salines (P)
Casertana-Crotone 1-1
8' Maggio (CR), 77' Vano (CA)
Cittadella-Lumezzane 1-0
22' Rabbi
Cosenza-Casarano 1-5
5' Mazzocchi (CO), 44' Maiello (CA), 54' Versienti (CA), 73' Caliento (CA), 81' Carbone (CA), 90+3' Chiricò (CA)
Juventus-Pianese 0-2
79' Bertini, 90+2' Colombo
Lecco-Giana Erminio 2-1
50' Ferri (D), 63' Battistini (L), 75' Duca (L)

PRIMO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

SECONDO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)

FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno

Articoli correlati
Serie C playoff: il Casarano travolge il Cosenza, Pianese da sogno contro la Juve... Serie C playoff: il Casarano travolge il Cosenza, Pianese da sogno contro la Juve NG
Playoff Serie C, i risultati al 45': Pineto corsaro a Campobasso, Crotone avanti... Playoff Serie C, i risultati al 45': Pineto corsaro a Campobasso, Crotone avanti a Caserta
Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana" Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Altre notizie I fatti del giorno
Lewandowski resta nome buono per Juventus e Milan: il punto dopo i colloqui con l'agente... Lewandowski resta nome buono per Juventus e Milan: il punto dopo i colloqui con l'agente
Addio al re del dribbling: il calcio italiano piange la morte di Beccalossi. Venerdì... Addio al re del dribbling: il calcio italiano piange la morte di Beccalossi. Venerdì i funerali
Inter e Juventus lo sognano, Como spera, Real Madrid in controllo: le ultime su Nico... Inter e Juventus lo sognano, Como spera, Real Madrid in controllo: le ultime su Nico Paz
Elezioni FIGC, Abete e Malagò vedono la B: l’ineleggibilità non preoccupa. Venerdì... Elezioni FIGC, Abete e Malagò vedono la B: l’ineleggibilità non preoccupa. Venerdì la C
Clima incandescente a Madrid: tra litigi e l'ombra di Mou, domenica può arrivare... Clima incandescente a Madrid: tra litigi e l'ombra di Mou, domenica può arrivare un'umiliazione
Playoff Serie C, risultati e qualificate: rimonta Lecco, Casarano devastante Playoff Serie C, risultati e qualificate: rimonta Lecco, Casarano devastante
Rispetto e ambizione, L. Enrique e Kompany si giocano la finale: le parole della... Rispetto e ambizione, L. Enrique e Kompany si giocano la finale: le parole della vigilia
L’Arsenal torna grande: finale di Champions dopo vent’anni, eliminato l'Atletico... L’Arsenal torna grande: finale di Champions dopo vent’anni, eliminato l'Atletico Madrid
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Perché i destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchine
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lewandowski resta nome buono per Juventus e Milan: il punto dopo i colloqui con l'agente
Immagine top news n.1 Paris Saint-Germain-Arsenal è la finale della Champions League 2026. Dove e quando si gioca
Immagine top news n.2 Il PSG rischia nel finale col Bayern ma è ancora in finale di Champions League: 1-1 all'Allianz Arena
Immagine top news n.3 Como, Perrone: "Mi aspetto di continuare qui con Fabregas. Champions? Ci crediamo"
Immagine top news n.4 Robert Lewandowski in Italia? Il Milan diviso, la Juventus ha il problema Vlahovic
Immagine top news n.5 Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra
Immagine top news n.6 Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Immagine top news n.7 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
Immagine news podcast n.3 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.4 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bruno Longhi: "Inter, Dimarco dal piede fatato. Beccalossi, perso un amico"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bucchioni: "Inter, ciclo iniziato grazie a Conte. E sulla corsa Champions dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 maggio
Immagine news Serie A n.2 PSG, Fabian carica l'ambiente: "Dura segnare all'Arsenal ma vogliamo anche questa Champions"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo più difficile da battere con Koné? Lui: "Lo spero, per questo Grosso mi schiera"
Immagine news Serie A n.4 PSG in finale di Champions con l'Arsenal, Kvaratskhelia: "Rispettiamo tutte le squadre"
Immagine news Serie A n.5 Bayern, Neuer deluso: "Avremmo dovuto essere spietati, gol arrivato troppo tardi"
Immagine news Serie A n.6 PSG, l'onestà di Doué: "Non possiamo vincere sempre con un gioco straordinario"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Ballardini? Ci sono tutti i presupposti per continuare, ho sensazioni positive"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Crisetig: "Non era facile invertire il trend negativo, ma ci siamo riusciti"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ancora lavoro differenziato per Brunori e Pierini. Out Palma
Immagine news Serie B n.4 Totò Lopez duro sul Bari: "Vorrei un regalo dalla proprietà, che vadano via"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone a un passo dalla Serie A: sbloccati altri 400 posti in Curva Sud. La nota
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Yeboah: "Serie A? Spero di giocare dall'inizio e non da aprile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, il ds Lauriola: "Carenza di strutture in Italia. I giovani vanno formati in casa"
Immagine news Serie C n.2 Playoff Serie C, definito il quadro del 1° turno della fase nazionale: domani il sorteggio
Immagine news Serie C n.3 Continua la favola della Pianese, Birindelli: "Abbiamo dimostrato che lo sport va oltre"
Immagine news Serie C n.4 Juventus NG fuori dai playoff, Brambilla: "C'è delusione, ma la stagione resta ottima"
Immagine news Serie C n.5 Playoff Serie C, passa il turno anche il Lecco: battuta 2-1 in rimonta la Giana Erminio
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Corini ricorda Beccalossi: "Dolore immenso, mi ha aiutato tantissimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…