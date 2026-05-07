Playoff Serie C, risultati e qualificate: rimonta Lecco, Casarano devastante
I playoff di Serie C confermano ancora una volta tutto il loro equilibrio, regalando risultati sorprendenti e tante emozioni. Tra conferme, imprese esterne e rimonte, si è completato il quadro delle squadre qualificate al turno successivo.
A prendersi la scena è ancora il Casarano, autentica rivelazione di questa fase post season: i pugliesi dominano contro il Cosenza imponendosi con un clamoroso 5-1. Grande colpo anche della Pianese, capace di espugnare il campo della Juventus Next Gen con un secco 2-0. Sorride pure il Cittadella, che supera il Lumezzane grazie a una vittoria di misura.
Bastano invece due pareggi per staccare il pass a Campobasso e Casertana. I molisani fanno 1-1 contro il Pineto e sfruttano il fattore campo per avanzare, stesso discorso per i campani, che eliminano il Crotone dopo un altro pareggio con identico punteggio.
Spettacolo infine nella sfida tra Lecco e Giana Erminio. Gli ospiti sbloccano il match con Ferri, ma la reazione del Lecco è immediata: Battistini e Duca firmano la rimonta decisiva nel giro di pochi minuti, regalando ai lombardi la qualificazione.
La corsa verso la Serie B proseguirà già oggi: alle 12.30 infatti si terrà il sorteggio della fase nazionale dei playoff di Serie C, momento in cui verranno definiti i nuovi accoppiamenti.
PLAYOFF SERIE C
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Campobasso-Pineto 1-1
38' D'Andrea (P), 88' Salines (P)
Casertana-Crotone 1-1
8' Maggio (CR), 77' Vano (CA)
Cittadella-Lumezzane 1-0
22' Rabbi
Cosenza-Casarano 1-5
5' Mazzocchi (CO), 44' Maiello (CA), 54' Versienti (CA), 73' Caliento (CA), 81' Carbone (CA), 90+3' Chiricò (CA)
Juventus-Pianese 0-2
79' Bertini, 90+2' Colombo
Lecco-Giana Erminio 2-1
50' Ferri (D), 63' Battistini (L), 75' Duca (L)
PRIMO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno
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