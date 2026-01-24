Napoli, eccoti Giovane: formula e prezzo. E Conte lo vuole contro la Juventus

Tutto apparecchiato per l'arrivo di Giovane al Napoli, con la società di Aurelio De Laurentiis che ha dato seguito al blitz per il brasiliano dell'Hellas Verona andando a chiudere in pochissimi giorni l'operazione per l'acquisto del giocatore. Le cessioni di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e di Noa Lang al Galatasaray hanno liberato spazio, fisico ed economico, per l'arrivo di Giovane, in attese di un altro colpo là davanti da aggiungere alla rosa di Antonio Conte.

L'operazione, ricordiamo, si è conclusa sulla base di un acquisto a titolo definitivo per 2 milioni di euro di parte fissa più ricchi bonus per arrivare a totali 20 milioni di euro, la maggior parte dei quali semplicissimi da raggiungere.

Per la mattina di sabato 24 gennaio sono state programmate le visite mediche del brasiliano col suo nuovo club. Test medici che saranno svolti a Milano, prima che il calciatore raggiunga i suoi nuovi compagni azzurri. Sì, perché Antonio Conte lo vorrebbe già con sé a partire dal big match in programma a Torino, contro la Juventus. Giovane e il Napoli sono pronti ad abbracciarsi: il brasiliano potrebbe avere subito la possibilità di far affezionare a sé i suoi nuovi tifosi, contro i rivali di sempre.