Inter, Chivu dopo il ko con il Brugge: "Non è una gara da squadra forte e ambiziosa"
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Daniel Uccellieri
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14.10.2026 00:23Serie A
Chivu analizza il ko con il Brugge: "Persi entusiasmo e lucidità dopo il secondo gol, dobbiamo fare meglio".
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Cristian Chivu ha commentato ai microfoni di Inter TV la sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge, soffermandosi sulla reazione della squadra e sugli errori commessi nel corso della partita.
"La reazione giusta l'abbiamo avuta nel primo tempo, poi dopo aver preso il secondo gol abbiamo perso entusiasmo e lucidità, abbiamo iniziato a improvvisare e non deve succedere. Non è una gara da squadra forte e ambiziosa. Dobbiamo sicuramente analizzare gli errori e pensare a fare meglio rispetto a quanto fatto in queste prime due gare di Champions League".
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