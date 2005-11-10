Inter, Chivu dopo il ko con il Brugge: "Non è una gara da squadra forte e ambiziosa"

Cristian Chivu ha commentato ai microfoni di Inter TV la sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge, soffermandosi sulla reazione della squadra e sugli errori commessi nel corso della partita.

"La reazione giusta l'abbiamo avuta nel primo tempo, poi dopo aver preso il secondo gol abbiamo perso entusiasmo e lucidità, abbiamo iniziato a improvvisare e non deve succedere. Non è una gara da squadra forte e ambiziosa. Dobbiamo sicuramente analizzare gli errori e pensare a fare meglio rispetto a quanto fatto in queste prime due gare di Champions League".