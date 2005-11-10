Il Como a Rotterdam per stupire: Fabregas difende Nico Paz, Baturina è tornato

Il Como si prepara alla seconda partita della sua storia in Champions League e lo fa con il sorriso. Cesc Fabregas è pronto a sfidare il Feyenoord in trasferta e difende a spada tratta Nico Paz: "È sempre giudicato per gli assist e per i gol ovviamente, ma le 2-3 azioni più importanti contro la Roma le ha avute lui. Per noi è determinante, forte, continua a crescere ed è solo all'inizio della sua terza stagione da professionista. Ha viaggiato e giocato con la Nazionale, non mi preoccupa, ci sono passato anche io, gli alti e bassi sono normali. Lo vedo sempre molto bene, vuole imparare e crescere".

Fabregas e il Como pronti a tutto

Il tecnico dei lariani presenta il match di Rotterdam: "Quando vai in Europa le partite sono più facili da analizzare. Le identità di squadra sono più precise, in Italia ci sono tante rotazioni. Il Feyenoord ha terzini che vanno avanti, che spingono, con un attaccante forte che sa fare il suo lavoro. Il Feyenoord è una squadra forte e in campionato si sente così. Proveremo a non far sentire loro le migliori sensazioni".

Baturina è rinato

Il croato, presente in conferenza, parla del suo momento di forma: "Penso che quasi a tutti piaccia giocare nel Como. Per 2-3 settimane è stato strano, sono stato malato, ho perso un po' di ritmo. Ora sono tornato al massimo, ho giocato contro la Roma 15 minuti. Dalla gara mi aspetto di giocare un bel calcio tra due grandi squadre, che vedremo domani. Possiamo vincere con la mentalità che abbiamo".