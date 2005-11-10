Lamine Yamal scintillante, fra assist e rabone. Flick: "È un giocatore incredibile"

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato ai microfoni di Movistar dopo la partita vinta per 4-1 dai suoi in rimonta contro il Galatasaray, in Champions League: "Siamo molto contenti del risultato. Anche nella prima parte di gara abbiamo giocato bene pur subendo gol. Hanno avuto una possibilità e hanno segnato. Siamo riusciti a rimontare e questo è stato molto importante", ha detto.

Poi ha aggiunto: "Penso che in Champions League quando giochiamo bene, in alcune situazioni, non prendiamo buone decisioni nell'ultimo terzo. Questo deve essere migliorato. In questo stadio, con questa atmosfera, non è stato facile ma sono molto felice".

Protagonista assoluto, anche senza segnare, ancora una volta Lamine Yamal: "Lamine non ha segnato oggi, ma ha fatto assist in due gol. È un giocatore incredibile e molto importante per noi".