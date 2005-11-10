Inter, disastro assoluto: Tresoldi supereroe, incubo Martinez e zero punti: 3-4 Brugge a San Siro

Una sconfitta che fa malissimo, il secondo disastro consecutivo di Josep Martinez in Champions, la tripletta subita dal milanista Tresoldi e una fase difensiva che continua a fare acqua da tutte le parti. L'Inter è uscita con le ossa rotte dalla gara contro il Brugge valida per la seconda giornata della League Phase e il percorso europeo dei nerazzurri inizia a essere davvero un incubo. 3-4 il finale a San Siro, dopo un primo tempo chiuso sull'1-1 con i gol del centravanti italotedesco e di Lautaro, e una ripresa dalle mille emozioni e dai tantissimi errori. Il primo, quello più grave, commesso dal portiere interista, uscito senza motivo fino alla sua trequarti per provare a intercettare un lancio apparentemente innocuo, superato dal pallone passato in mezzo alle sue gambe e battuto, a porta ormai vuota, dallo stesso Tresoldi che poi si è ripetuto segnando l'1-3. Poi il secondo gol di Lautaro a riaccendere la speranza, prima della rete di Vermant che ha chiuso nuovamente il discorso e il timbro inutile di Bonny.

Le parole di Chivu

Nel post gara Cristian Chivu, chiaramente deluso, ha commentato così la brutta serata della sua squadra: "Siamo consapevoli di quello che non va, cerchiamo di rimediare alla nostra preparazione mentale. Ci portiamo qualcosa dietro, mi prendo io le responsabilità ma bisogna restare fiduciosi perché mancano sei partite anche se queste due partite fanno male. Abbiamo finito la scorsa stagione con due sconfitte, c'è tanto da lavorare sul piano tattico e anche dal punto di vista mentale per trovare l'atteggiamento giusto".

Il pensiero di Chivu sui troppi gol presi

Parole anche sulla fase difensiva e sulle 14 reti subite nelle prime otto gare di questa stagione tra campionato e Champions: "Sono preoccupato, non potrei dire di no. Ovvio che ci siano cose da rivalutare soprattutto in Champions dove è difficile recuperare le partite. Dobbiamo pensare al nostro equilibrio, bisogna lavorare, ma lo sapevamo già".