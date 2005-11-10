Inter, Diouf: "Ci è mancato equilibrio, dobbiamo fare sicuramente meglio di così"
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:30Serie A
autore Alessio Del Lungo
14.10.2026 00:30Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andy Diouf, esterno offensivo dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club e ha commentato la brutta sconfitta maturata a San Siro, dove il Club Brugge si è imposto per 4-3: "Loro hanno approfittato dei nostri errori, ci è mancato equilibrio sia in attacco che in difesa. Dobbiamo fare sicuramente meglio di così. Adesso dobbiamo recuperare subito da questa sconfitta perché abbiamo gare ogni tre giorni e dobbiamo reagire".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:03 Serie ALive TMW
Live TMWClub Brugge, Leko: "Bisogna rischiare e provare a vincere come abbiamo fatto"
Ieri
23:59 Serie A
Napoli, Rafa Marin : "Nel secondo tempo ci siamo allentati, è mancata la fame di vittoria"