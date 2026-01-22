New York manda l'ultimo saluto a Commisso. Il figlio: "Porteremo avanti il suo 'American Dream'"

I grattaceli di New York hanno fatto da cornice all'ultimo saluto che ieri pomeriggio c'è stato in onore di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 all'età di 76 anni. Tanta commozione all'interno della St. Patrick Cathedral, chiesa situata sulla Quinsta Strada a due passi dal Rockfeller Center dove si sono tenuti i funerali alla presenza della moglie Catherine, dei figli Joseph e Marisa, di tutti i parenti e gli amici, tra cui la famiglia Barone, e dei vertici Mediacom, la società di telecomunicazioni di cui Rocco Commisso era proprietario e fondatore.

La delegazione fiorentina

La cerimonia ha richiamato numerose personalità di Firenze o comunque legate alla città. Per quanto riguarda la Fiorentina, erano presenti il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il responsabile medico viola Luca Pengue e l'ex direttore sportivo viola Daniele Pradè. Presenti anche la Sindaca di Firenze Sara Funaro, l'architetto fiorentino Marco Casamonti e alcuni collaboratori dello studio Archea, il titolare dell'impresa di costruzioni del Viola Park Giovanni Nigro e l'ex sindaco di Bagno a Ripoli - luogo che ospita il centro sportivo viola - Francesco Casini. In loco era presente anche Radio FirenzeViola che ha raccolto la testimonianza della prima cittadina del capoluogo toscano a margine del rito funebre: "Non potevamo non esserci come città di Firenze. Poi anche dal punto di vista personale ci tenevo a essere qui. La cerimonia è stata toccante e sentita, penso che dovevamo la nostra presenza a Rocco, uno che ha amato la nostra città e la Fiorentina. Con lui ho vissuto tanti momenti nell'ultimo anno e mezzo. Era un uomo diretto, empatico, con cui si riusciva ad avere un dialogo sempre molto franco. Per me e per la città di Firenze è il minimo presenziare" (QUI le parole complete).

La cerimonia

Durante la cerimonia ha parlato, tra gli altri, il figlio di Rocco Commisso, Jospeh, il quale ha ripercorso l'arrivo del padre negli Stati Unit, dall'Italia, all'età di 12 anni: "Lui è rappresentante della storia americana, a 12 anni ha attraversato l'oceano con speranza nel cuore. Ha amato tutti i momenti qui, anche quelli brutti, con la promessa di una nuova vita. E' arrivato qui con una speranza e ha speso la vita per dare qualcosa agli altri. Crescendo nel Bronx è partito dal nulla". Dopo l'Università, poi, Commisso si è buttato sulle telecomunicazioni: "E' andato dove nessuno ha osato andare a insegnare. Se nelle strade di NY sentivi il nome Rocco sapevi di cosa si parlava, negli anni ottanta era già una rockstar della comunicazione. Trattava tutti con rispetto e il rispetto ti tornerà. Sapeva cosa significava guadagnarsi tutto e trattava tutti ugualmente".

Grazie al calcio Commisso ha potuto studiare e avere successo, per questo ha voluto comprare la Fiorentina: "Negli ultimi anni ha investito in un club come la Fiorentina, creando dal niente un centro sportivo come il Rocco B. Commisso Viola Park, dove i giovani potessero crescere inseguendo il proprio sogno. Il più grande centro sportivo in Italia. Credeva nel club più che nelle vittorie o nelle sconfitta, nell'identità legata ad esso". Joseph ha poi ricordato il padre con un tenero saluto: "Lo onoreremo portando avanti ciò che ci ha insegnato: integrità, duro lavoro e rispetto di tutte le persone. Proteggeremo ciò che ha costruito, guardando al futuro con coraggio e speranza. Il suo american dream proseguirà con tutti noi. Caro padre, grazie per tutto ciò che hai fatto per nostra madre e per noi. Ci mancheranno le tue storie, la tua presenza. Il nostro cuore è pesante ma ci porteremo dietro quello che ci hai insegnato in tutto ciò che faremo. Riposa in pace, ti vogliamo bene" (QUI il discorso completo).

Lunedì la messa nel Duomo di Firenze

Le cerimonie, però, non sono finite qui. Lunedì 26 gennaio, infatti, alle 18 verrà celebrata una Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso presso il Duomo di Firenze. "Sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze", spiega la società viola in una nota.