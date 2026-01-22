Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

New York manda l'ultimo saluto a Commisso. Il figlio: "Porteremo avanti il suo 'American Dream'"

New York manda l'ultimo saluto a Commisso. Il figlio: "Porteremo avanti il suo 'American Dream'"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 00:36I fatti del giorno
Niccolò Righi

I grattaceli di New York hanno fatto da cornice all'ultimo saluto che ieri pomeriggio c'è stato in onore di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 all'età di 76 anni. Tanta commozione all'interno della St. Patrick Cathedral, chiesa situata sulla Quinsta Strada a due passi dal Rockfeller Center dove si sono tenuti i funerali alla presenza della moglie Catherine, dei figli Joseph e Marisa, di tutti i parenti e gli amici, tra cui la famiglia Barone, e dei vertici Mediacom, la società di telecomunicazioni di cui Rocco Commisso era proprietario e fondatore.

La delegazione fiorentina
La cerimonia ha richiamato numerose personalità di Firenze o comunque legate alla città. Per quanto riguarda la Fiorentina, erano presenti il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il responsabile medico viola Luca Pengue e l'ex direttore sportivo viola Daniele Pradè. Presenti anche la Sindaca di Firenze Sara Funaro, l'architetto fiorentino Marco Casamonti e alcuni collaboratori dello studio Archea, il titolare dell'impresa di costruzioni del Viola Park Giovanni Nigro e l'ex sindaco di Bagno a Ripoli - luogo che ospita il centro sportivo viola - Francesco Casini. In loco era presente anche Radio FirenzeViola che ha raccolto la testimonianza della prima cittadina del capoluogo toscano a margine del rito funebre: "Non potevamo non esserci come città di Firenze. Poi anche dal punto di vista personale ci tenevo a essere qui. La cerimonia è stata toccante e sentita, penso che dovevamo la nostra presenza a Rocco, uno che ha amato la nostra città e la Fiorentina. Con lui ho vissuto tanti momenti nell'ultimo anno e mezzo. Era un uomo diretto, empatico, con cui si riusciva ad avere un dialogo sempre molto franco. Per me e per la città di Firenze è il minimo presenziare" (QUI le parole complete).

La cerimonia
Durante la cerimonia ha parlato, tra gli altri, il figlio di Rocco Commisso, Jospeh, il quale ha ripercorso l'arrivo del padre negli Stati Unit, dall'Italia, all'età di 12 anni: "Lui è rappresentante della storia americana, a 12 anni ha attraversato l'oceano con speranza nel cuore. Ha amato tutti i momenti qui, anche quelli brutti, con la promessa di una nuova vita. E' arrivato qui con una speranza e ha speso la vita per dare qualcosa agli altri. Crescendo nel Bronx è partito dal nulla". Dopo l'Università, poi, Commisso si è buttato sulle telecomunicazioni: "E' andato dove nessuno ha osato andare a insegnare. Se nelle strade di NY sentivi il nome Rocco sapevi di cosa si parlava, negli anni ottanta era già una rockstar della comunicazione. Trattava tutti con rispetto e il rispetto ti tornerà. Sapeva cosa significava guadagnarsi tutto e trattava tutti ugualmente".

Grazie al calcio Commisso ha potuto studiare e avere successo, per questo ha voluto comprare la Fiorentina: "Negli ultimi anni ha investito in un club come la Fiorentina, creando dal niente un centro sportivo come il Rocco B. Commisso Viola Park, dove i giovani potessero crescere inseguendo il proprio sogno. Il più grande centro sportivo in Italia. Credeva nel club più che nelle vittorie o nelle sconfitta, nell'identità legata ad esso". Joseph ha poi ricordato il padre con un tenero saluto: "Lo onoreremo portando avanti ciò che ci ha insegnato: integrità, duro lavoro e rispetto di tutte le persone. Proteggeremo ciò che ha costruito, guardando al futuro con coraggio e speranza. Il suo american dream proseguirà con tutti noi. Caro padre, grazie per tutto ciò che hai fatto per nostra madre e per noi. Ci mancheranno le tue storie, la tua presenza. Il nostro cuore è pesante ma ci porteremo dietro quello che ci hai insegnato in tutto ciò che faremo. Riposa in pace, ti vogliamo bene" (QUI il discorso completo).

Lunedì la messa nel Duomo di Firenze
Le cerimonie, però, non sono finite qui. Lunedì 26 gennaio, infatti, alle 18 verrà celebrata una Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso presso il Duomo di Firenze. "Sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze", spiega la società viola in una nota.

Articoli correlati
Funerali Commisso, la sindaca Funaro: "Rocco ha amato la nostra città e la Fiorentina"... Funerali Commisso, la sindaca Funaro: "Rocco ha amato la nostra città e la Fiorentina"
Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey
Ultimo saluto a Rocco Commisso: presenti anche Ferrari, Pradè e la famiglia Barone... Ultimo saluto a Rocco Commisso: presenti anche Ferrari, Pradè e la famiglia Barone
Altre notizie I fatti del giorno
Arsenal e Bayern già agli ottavi, Napoli a rischio. La classifica di Champions League... Arsenal e Bayern già agli ottavi, Napoli a rischio. La classifica di Champions League
Blackout fatale all'Atalanta, perde 10 posizioni in un quarto d'ora. Ottavi a rischio... Blackout fatale all'Atalanta, perde 10 posizioni in un quarto d'ora. Ottavi a rischio
Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0... Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica... Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Bologna-Celtic, Italiano suona la carica: "Riprendiamoci il Dall'Ara". Dominguez... Bologna-Celtic, Italiano suona la carica: "Riprendiamoci il Dall'Ara". Dominguez resta rossoblù
In Europa League, ma con la testa al campionato. Gasperini prepara Roma-Stoccarda... In Europa League, ma con la testa al campionato. Gasperini prepara Roma-Stoccarda
New York manda l'ultimo saluto a Commisso. Il figlio: "Porteremo avanti il suo 'American... New York manda l'ultimo saluto a Commisso. Il figlio: "Porteremo avanti il suo 'American Dream'"
A Trieste si cambia: via Tesser, torna Marino. Nubi sul Trapani: Aronica vicino al... A Trieste si cambia: via Tesser, torna Marino. Nubi sul Trapani: Aronica vicino al Giugliano
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
2 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
3 Jonathan David convince Llorente: "Non brillante ma entrare nei due gol non è banale"
4 Napoli, c'è anche il sondaggio del Siviglia per Lucca. Ma il Nottingham Forest è avanti
5 22 gennaio 2011, il Milan ha l'accordo con l'Ajax per Urby Emanuelson. Arriva in Italia
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Immagine top news n.1 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Immagine top news n.2 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.3 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
Immagine top news n.4 Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: flop Mourinho contro Spalletti. Prepotenza Thuram
Immagine top news n.5 L'Atalanta sbanda per 15' e rianima l'Athletic: Dea ko per 2-3 e ottavi a rischio
Immagine top news n.6 "Spallettone, le vuoi vincere tutte?": 2-0 al Benfica di Mourinho, Juve ai playoff di Champions
Immagine top news n.7 Juve, Chiellini: "Stiamo cercando un centravanti. Mourinho? Un grande avversario"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."
Immagine news Serie A n.3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, crescono gli ascolti: 6,7 milioni di spettatori per la 22ª giornata. Seconda migliore
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Dzeko è atterrato in Germania: nelle prossime ore visite e firma con lo Schalke 04
Immagine news Serie A n.6 Jonathan David convince Llorente: "Non brillante ma entrare nei due gol non è banale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 All-in da concludere su Izzo. Ma l'Avellino ha il 'piano B': Pedro Felipe della Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia non ce la fa, è l'Avellino a battere la concorrenza: domani si tenta di chiudere con Izzo
Immagine news Serie B n.3 Entella vicina all'accordo con Silletti. Che fino a giugno rimarrà in prestito al Team Altamura
Immagine news Serie B n.4 Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"
Immagine news Serie B n.5 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Immagine news Serie B n.6 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.4 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.6 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?