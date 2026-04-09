Nell'Italia non dei giovani il Mantova guarda al futuro: rinnova il responsabile del settore giovanile

Il rush finale dei campionati è ormai entrato nel vivo, e la Serie B si è ormai portata a -5 dal termine della regular season: obiettivi quindi da centrare per le 20 squadre cadette, che stanno adesso pensando maggiormente alla chiusura della stagione piuttosto che ai movimenti di mercato. E quella da poco trascorsa, effettivamente, non è stata una giornata ricca di colpi, anche se il Mantova ha fatto parlare di sé per il rinnovo contrattuale del responsabile del settore giovanile Marco Fioretto.

"Mantova 1911 annuncia il prolungamento del contratto del responsabile del settore giovanile Marco Fioretto, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2029.

L’accordo, siglato in data odierna dal presidente Filippo Piccoli, rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di consolidamento del progetto di rilancio dell’attività biancorossa, avviato tre stagioni fa", la nota diffusa dai virgiliani.

Ed ecco quindi che in una paese non propriamente dei giovani, il Mantova guarda al futuro, e prosegue nel rilancio della propria attività giovanile, cosa che si sta auspicando in generale al movimento calcistico italiano dopo il dramma Nazionale, con l'Italia che per la terza volta consecutiva - quarta complessiva - ha fallito la qualificazione al prossimo Mondiale. I frutti arriveranno, servono solo tempo e pazienza.