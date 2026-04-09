Champions, Kvara e il PSG non la chiudono: il Liverpool tenterà il miracolo ad Anfield

L'ottavo gol stagionale solamente in Champions League per l'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, prima ancora il gol fortunoso del 20enne Desiré Doué: così il PSG ha matato il Liverpool nel primo atto dei quarti di finale per 2-0. Ma i campioni d'Europa in carica non possono ancora recitare la famosa espressione "les jeux sont faits", perché il destino è ancora da decidere. Settimana prossima con il ritorno ad Anfield, che preannuncia spettacolo per stabilire la qualificazione in semifinale.

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato così al termine del successo strappato in casa: "È stata una partita a livello di quarti di Champions League. Noi siamo abituati a giocare contro squadre che cambiano, anche con la linea a cinque. Abbiamo giocato molto bene, è stata una bella gara da vedere, con due squadre che volevano attaccare. Ritorno? È stata una partita a livello di quarti di Champions League. Noi siamo abituati a giocare contro squadre che cambiano, anche con la linea a cinque. Abbiamo giocato molto bene, è stata una bella gara da vedere, con due squadre che volevano attaccare".

Arne Slot, tecnico dei Reds, invece ha commentato: "Se si riflette sull'intera partita, siamo fortunati ad aver perso solo 2-0. Hanno avuto più occasioni di quante ne abbiano concretizzate. Ne avevano abbastanza per segnare di più. È un bene che siamo ancora in corsa per la qualificazione e che possiamo portarli ad Anfield; sappiamo che differenza faccia il nostro stadio".