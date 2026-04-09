Bologna, di nuovo l’Aston Villa. Italiano sfida lo specialista ma ci crede: “Questa volta è 50-50”

Bologna contro Aston Villa rischia di diventare una classica del calcio europeo. Per la terza - e poi quarta, visto che è andata e ritorno - volta in due stagioni, i rossoblù se la vedranno con gli inglesi di Birmingham. Amari i precedenti: ko per 2-0 nella scorsa Champions League, per 1-0 nella fase campionato di questa Europa League. Adesso, però, c’è in palio l’accesso alla semifinale della competizione.

Italiano ci crede. Il tecnico rossoblù ha una squadra in salute e un avversario da superare, quello stadio Dall’Ara che finora, risultati alla mano, non è stato un grandissimo alleato: “Sarà pieno e mi auguro che ci dia una grande mano per… espugnarlo. Ci arriviamo con grande entusiasmo e aver vinto a Cremona ci ha permesso di preparare bene la partita”. Tra le frecce a sua disposizione, un Joao Mario rinato: “Avere un esterno basso che ti fa già due gol e assist non è cosa da tutti. Complimenti a lui perché sta dimostrando cosa è capace di fare e perché si è meritato la Juventus". Più semplice l’incrocio britannico rispetto agli ottavi con la Roma, quando aveva parlato di 49-51: “Questa volta fifty-fifty, lo diciamo in inglese. Partita che sapete tutti quanto sia complicata ma dobbiamo dimostrare il nostro valore, la nostra forza e le nostre qualità. Conosciamo l'avversario perché l'abbiamo già affrontato due volte ma ogni gara ha una storia differente”.

Di fronte c’è uno specialista. Sulla panchina opposta, ecco Unai Emery. Il tecnico basco, con quattro affermazioni, è il più vincente di sempre in Europa League e sogna di raggiungere ancora una volta la finale: “Abbiamo giocato contro il Bologna ed ho affrontato lo stesso allenatore. Lo conoscevamo prima e lo conosciamo ancora meglio ora. È una squadra aggressiva che gioca un calcio aggressivo uomo contro uomo”. Non avrà a disposizione Jadon Sancho: "Non sarà fuori per molto tempo, ma è ancora infortunato. Spero in un paio di settimane possa tornare in gruppo. Sicuramente domani non ci sarà”.