Arbeloa sul like galeotto di Mbappé: "Che sia a Mourinho o Julia Roberts, non mi interessa"

Le voci sul futuro della panchina del Real Madrid continuano ad alimentare il dibattito in Spagna, con il nome di José Mourinho tornato improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica. A scatenare ulteriori discussioni è stato anche un gesto social di Kylian Mbappé, che ha messo "like" a un post relativo a un possibile ritorno dello Special One sulla panchina blanca.

Interpellato sull’argomento, Alvaro Arbeloa ha però scelto una linea molto netta e priva di polemiche: "Non mi interessa che metta like a Mourinho, a Julia Roberts o a chiunque altro". Una risposta che ridimensiona il caso mediatico e riporta il focus esclusivamente sul campo. L’allenatore spagnolo ha poi affrontato anche le domande sul proprio futuro, evitando qualsiasi apertura su scenari oltre la stagione in corso: "La mia responsabilità è vincere ogni partita. È così che la vedo e così lo pretendo dai giocatori. Dobbiamo essere professionali e rispettare lo stemma".

Arbeloa, dunque, non si lascia distrarre dalle speculazioni sul futuro della panchina del Real Madrid, ribadendo come l’unico obiettivo immediato sia quello dei risultati sportivi. In un momento delicato della stagione, la priorità resta mantenere concentrazione e rendimento, senza alimentare ulteriori dibattiti.