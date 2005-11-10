Un quarantenne per il mercato dell'Inter: il nuovo vice-DS nerazzurro sarà Lo Schiavo

Sono in corso le grandi manovre all'Inter e non c'entra solo lo stadio. Destinato a cambiare anche l'organigramma dirigenziale dei nerazzurri, già stravolto da qualche settimana con l'addio dello storico direttore sportivo Piero Ausilio e la promozione interna di Dario Baccin. Che ha però lasciato vuota la casella da vice-DS: il club nerazzurro sta per riparare anche a questo.

Un quarantenne per il mercato dell'Inter

Sarà un nome 'a sorpresa', non uno di quelli troppo inflazionati nel racconto o esageratamente al centro della scena. Arriva dal Palermo il classe 1985 Simone Lo Schiavo, il quale ha già raggiunto nelle scorse ore l'accordo per risolvere il proprio contratto con la società siciliana in maglia rosanero. E si appresta a fare il grande salto nei campioni in carica della Serie A e della Coppa Italia, mettendosi all'ombra di Baccin. Un po' come fatto da quest'ultimo a suo tempo con Ausilio. E dallo stesso nelle precedenti esperienze tra Roma e Salernitana con De Sanctis.

Da Afena-Gyan a Romano: chi ha scoperto

Tanti i talenti scoperti da Lo Schiavo in questi ultimi anni. Alla Roma ha per esempio puntato su Felix Afena-Gyan, ma anche su protagonisti attuali della Serie A come Cristian Volpato e Alessandro Romano. Proverà a mettere a disposizione dell'Inter la sua visione e il suo metodo, entrando in un sistema comunque già ampiamente collaudato.