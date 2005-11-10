Il 2026 di Lobotka può essere già finito. Quello di Kean quasi

La Serie A perde due grandi protagonisti per alcune settimane. Nel giro di poche ore infatti Napoli e Como hanno comunicato gli esiti degli esami strumentali a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Moise Kean.

Le condizioni di Lobotka

"Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge sul sito del Napoli. Per lo slovacco si prospettano alcune settimane di stop, a seconda dell'evoluzione, ma la possibilità che il suo 2026 sia già finito esiste ed è concreta.

Le condizioni di Kean

"Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro", spiega invece il Como. Per Kean si parla espressamente di 5 settimane di stop, periodo che lo porterà a saltare 9 partite oltre alle due che l'Italia giocherà a novembre.