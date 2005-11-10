San Siro cambia nome: Inter e Milan, ecco il Generali Stadium. Le parole dei protagonisti e tutti i dettagli

Inter e Milan hanno svelato il Generali Stadium, il nuovo impianto destinato a prendere il posto del Meazza nell’area di San Siro. La capienza prevista è di circa 71.500 spettatori, con l’avvio dei lavori fissato al 2028 e la prima partita nella stagione 2031/32, subordinatamente alle autorizzazioni necessarie. Il progetto porta la firma di Foster + Partners e MANICA, guidati da Lord Norman Foster e David Manica, ed è stato presentato al Castello Sforzesco alla presenza delle proprietà e dei vertici dei due club. L’intervento complessivo riguarda un’area di 281.000 metri quadrati, mentre la superficie lorda dello stadio sarà di 182.000 metri quadrati, più 12.500 destinati al podio.

Due curve da 11.700 posti e un tetto fotovoltaico

Il cuore del progetto sarà rappresentato dalle due curve, concepite come vere e proprie pareti di tifosi: 11.700 posti ciascuna, con una pendenza fino a 37 gradi e una particolare attenzione all’acustica. "Abbiamo pensato alle curve come a due muri di persone", ha spiegato Manica, sottolineando come la prima fila sarà ancora più vicina al terreno di gioco rispetto al Meazza attuale. Foster ha insistito sulla stessa idea: "L’acustica ha un ruolo centrale, abbiamo fatto tutto quello che San Siro ha già, cercando di fare un passo avanti". Il tetto coprirà tutti i settori e ospiterà 27.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici; lo stadio sarà interamente elettrico, con illuminazione LED ad alta efficienza, recupero dell’acqua piovana e riciclo delle acque grigie.

Il nome sarà Generali Stadium, in virtù dell’accordo di naming rights - circa 30 milioni di euro a stagione per almeno 20 anni - raggiunto con il gruppo assicurativo, che sarà anche Official Insurance Partner delle due società. L’impianto conterà 59.692 posti standard, 8.088 hospitality e 3.698 premium, oltre a 394 postazioni per persone in sedia a rotelle. Il progetto prevede inoltre due grandi anelli di spalti a 360 gradi e visuali ottimali da tutti i settori. L’obiettivo dichiarato dagli architetti è conservare gli elementi che hanno reso riconoscibile San Siro, aggiornandoli alle esigenze di uno stadio moderno. "San Siro è un sentimento, è più di uno stadio", ha spiegato Manica. "Vorrei che fosse ancora più San Siro rispetto a quello che c’è oggi".