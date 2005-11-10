Alvini guarda tutta una regione dall'alto: è il primo toscano in classifica

E se qualcuno pensava davvero che Massimiliano Alvini potesse essere il primo toscano della classifica di Serie A dopo 9 giornate, alzi la mano. Neanche un successo dell'Atalanta di Sarri contro la viola cambia questo dato: il tecnico del Frosinone è il miglior rappresentante della sua regione dopo un quarto di campionato, e neanche di poco.

Tutte le inseguitrici

Allegri e il suo Napoli inseguono a 14 punti, tre dietro il Frosinone, che sta tenendo una media da Europa, in coabitazione con la Juventus di Luciano Spalletti, altro toscano deluso da questo inizio di stagione, come Sarri e come la stessa Fiorentina. Il lavoro dell'allenatore nato a Fucecchio è sotto gli occhi di tutti e sorprendere la Serie A in ogni appuntamento. Stasera a farne le spese è stato il Lecce, sommerso dai gol e dalle giocate dei folletti gialloazzurri.

La pagella di TMW

Allenatore: Alvini 9 - Migliore partenza di sempre di una neopromossa in Serie A, quarto miglior attacco del torneo. I suoi giocatori regalano un calcio frizzante, ma concreto: l'orchestra gialloblù colleziona la quinta vittoria in nove giornate. E allora musica, maestro.