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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 ottobre

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 01:00Serie A
30.10.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

RINNOVO PULISIC, IL MILAN LO BLINDA FINO AL 2031. IL CAGLIARI ANNUNCIA IL PROLUNGAMENTO DI MENDY, L'INTER INTANTO RIPENSA A CHIESA. LA LAZIO E' PRONTA A RINNOVARE CON FLORIANI MUSSOLINI, L'INTER E' PRONTA AD ACCOGLIERE IL NUOVO VICE-DS

Stanislav Agkatsev, portiere del Krasnodar, ha rilasciato una lunga intervista a YouTube Nobel, raccontando un retroscena sull'interesse della Juventus in estate: "È successo tutto mentre ero in vacanza. Visto che la scorsa stagione non è stata positiva per me, poiché ho subito molti infortuni e alla fine ero provato fisicamente ed emotivamente, ho deciso di spegnere il telefono per staccare totalmente. Le persone con cui ero in contatto mi fornivano aggiornamenti di tanto in tanto. Avevo chiesto loro di riferirmi solo gli aspetti essenziali: le novità, gli eventuali cambiamenti e l’andamento delle trattative. Ho cercato di non lasciarmi coinvolgere troppo per evitare delusioni nel caso in cui le cose non fossero andate a buon fine".

Giornata importante a Casa Milan per Christian Pulisic. L’attaccante statunitense è atteso oggi nella sede rossonera per mettere la firma sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031. L’intesa è stata raggiunta e restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Un’operazione con cui il Milan blinda uno dei giocatori più importanti della rosa di Ruben Amorim, riconoscendogli anche un adeguamento dell’ingaggio: il nuovo stipendio sarà di 6,5 milioni di euro a stagione.

Rinnovo importante in casa Cagliari: Paul Mendy ha prolungato il suo contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2032. Ad annunciarlo è stato la stessa società sarda con una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Paul Mendy, che ha firmato un nuovo accordo con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2032".

Dal rischio di lasciare Formello a un rinnovo ormai soltanto da formalizzare. La Lazio è pronta a blindare Romano Floriani Mussolini, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Il prodotto del vivaio biancoceleste ha sfruttato l'infortunio di Marusic e soprattutto la fiducia di Rino Gattuso, che durante l'estate aveva bloccato una cessione all'Empoli già impostata dalla società. Una scelta che ha cambiato il suo futuro: Floriani Mussolini si è ritagliato spazio nelle rotazioni della prima squadra e il club ha deciso di premiarne la crescita con un nuovo accordo.

L’Inter ha scelto il nuovo vice direttore sportivo, dopo l’addio a Piero Ausilio e la promozione di Dario Baccin nel ruolo di direttore sportivo. Il club nerazzurro ha infatti deciso di puntare su Simone Lo Schiavo, giovane dirigente classe 1985, che saluterà a breve il Palermo. In passato, Lo Schiavo ha già ricoperto lo stesso ruolo alla Roma e alla Salernitana, in entrambi i casi al fianco di Morgan De Sanctis. Ora, per Lo Schiavo, una nuova avventura all’Inter, che punta su un dirigente giovane e, soprattutto, italiano. L'Inter sta valutando diverse opzioni per la fascia destra. Finora Andy Diouf è stato un buon rattoppo, ma sembra più un tampone che non una scelta definitiva. Luis Henrique invece ha mercato e forse non ha convinto fino in fondo, quindi a gennaio potrebbe cambiare club. Nei giorni scorsi l'Inter ha chiesto informazioni per un vecchio pallino come Federico Chiesa, che a gennaio potrebbe lasciare il Liverpool per tornare in Serie A e rilanciarsi dopo un periodo complicato in Inghilterra.

L'ARSENAL FA SUL SERIO PER NUSA, MA SERVONO 70 MILIONI DI EURO. IL PSG A CACCIA DI TALENTO, LUIS ENRIQUE VUOLE GAVI. IL BESIKTAS RIPENSA A WILLOCK, CHERKI POTREBBE LASCIARE IL CITY

L’Arsenal vuole fare sul serio per Antonio Nusa. Il club londinese ha individuato nell’esterno offensivo del Lipsia un obiettivo concreto per rinforzare il reparto avanzato ed è convinto di riuscire a portarlo a Londra. La trattativa, però, è ancora tutta da costruire: la distanza tra le richieste del club tedesco e la proposta dei Gunners resta significativa, con la valutazione del giocatore che rappresenta il principale ostacolo alla fumata bianca. Il Lipsia non sembra intenzionato a fare sconti e per lasciarlo partire chiede 70 milioni di euro.

Luis Enrique sta preparando l'ennesimo scherzetto al Barcellona. L'allenatore del PSG vorrebbe poter riavere tra le proprie braccia Gavi, che al momento sta trovando meno spazio da protagonista in blaugrana. L'allenatore spagnolo conosce le sue qualità fin dai tempi della Nazionale e il suo interesse è presente già da tempo, secondo quanto rivelato dal quotidiano El Nacional. Inoltre, dopo aver messo a segno il colpo Ferran Torres in estate, potrebbe riunire entrambi i connazionali all'ombra della Tour Eiffel.

Il Besiktas vuole riprovarci per Joe Willock. Dopo i tanti infortuni a metà campo - che comprendono anche l'italiano Fabio Miretti - il club turco ha intenzione di ritornare all'assalto dopo che in estate aveva offerto circa 18 milioni di euro per l'inglese.

Rayan Cherki è uno dei giocatori migliori dell'ultimo periodo. E per questo il Paris Saint Germain lo ha messo nel mirino. I parigini sono pronti a spendere circa 100 milioni di euro per il trequartista, ma non è dato sapere se saranno abbastanza per il Manchester City.

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