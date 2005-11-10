Manna: "La Juve mi ha cambiato la vita. Scudetto Napoli? Ecco come l'ho realizzato"

È una lunga e approfondita intervista, quella rilasciata nelle scorse ore al podcast 'Colpi da Maestro' su YouTube da Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Nella quale il dirigente, tra le altre cose, ripercorre anche alcune tappe della propria carriera professionale, ma più in generale della sua vita.

Il periodo alla Juventus

Un passaggio essenziale, anche a sentire le parole del dirigente stesso, è stato alla Juventus, dove ha costruito la squadra B. Ricorda così quei momenti Manna nel corso dell'intervista: "Un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Lavorare e veder crescere e diventare uomini dei ragazzi di quell'età, ti segna. Fai un percorso di vita insieme. Sono molto legato a questi ragazzi, anche quelli che giocano in B, non solo i top. Anzi, forse di più con gli altri. C'era un gruppo di lavoro di livello assoluto".

Il trionfo con il Napoli

Inevitabilmente un altro momento fondamentale è stato la vittoria dello Scudetto al primo anno da DS del Napoli: "Come un sogno, in un anno tosto e ricco di difficoltà. Quando sei lì non pensi mai di potercela davvero fare. Noi pareggiamo a Parma, Inter e Lazio pareggiano, giochiamo l'ultima giornata di venerdì: la mattina prendo la macchina e vado al centro sportivo per la rifinitura. Mentre vado, vedo le bandiere in città e lì forse ho realizzato che stavamo davvero per vincere lo Scudetto. Al mio primo anno, penso irripetibile".

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