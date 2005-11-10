Serie B, 9ª giornata: Modena e Ascoli vincono e volano. Sprofondo Samp
Luca Bargellini
La nona giornata di Serie B ha regalato una serata ricca di gol ed emozioni. Quattro le vittorie interne: quelle di Benevento, Ascoli, Cesena e Padova. Due i successi esterni, firmati da Cremonese e Modena, mentre la sfida tra Virtus Entella e Avellino si è chiusa in parità.
Il Benevento ha superato il Catanzaro per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Salvemini al 51'. L'Ascoli ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-0, con Silipo a segno al 55' e l'autorete di Abildgaard all'83'. Vittoria per 2-1 del Cesena sull'Empoli: Shpendi ha sbloccato il risultato al 39', Saporiti ha pareggiato al 61' e l'autorete di Seghetti al 74' ha deciso l'incontro.
La Cremonese si è imposta per 2-0 a Mantova, grazie alle reti di Bonazzoli dopo appena un minuto e di Nasti all'80'. Il Padova ha battuto il Südtirol con un gol per tempo: Artistico al 19' e Capelli all'87'. Infine, 1-1 tra Virtus Entella e Avellino: Tirelli ha portato avanti i liguri al 27', mentre Adamo ha trovato il pareggio al 90'+4.
Mercoledì le ultime tre gare del turno
La nona giornata di Serie B si completerà mercoledì 28 ottobre con altre tre partite. Si comincerà alle 19:00 con Pisa-Palermo, mentre alle 20:00 saranno in programma Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona.
Il Palermo cercherà di difendere la vetta della classifica, mentre il Modena attende di conoscere il distacco dalla capolista dopo il confronto del Barbera. Nel frattempo, i gialloblù possono godersi il momento di un Belotti che continua a segnare con una regolarità impressionante: sei reti in sei presenze, un rendimento da autentico protagonista del campionato cadetto.
Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:
SERIE B - 9ª GIORNATA
Benevento-Catanzaro 1-0
51' rig. Salvemini
Ascoli-Sampdoria 2-0
55' Silipo, 83' aut. Abildgaard
Cesena-Empoli 2-1
39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' aut. Seghetti
Vicenza-Modena 1-2
13' aut. Nieling, 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)
Mantova-Cremonese 0-2
1' Bonazzoli, 80' Nasti
Padova-Sudtirol 2-0
19' Artistico, 87' Capelli
Virtus Entella-Avellino 1-1
27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00 - Pisa-Palermo
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 22*
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 14*
Padova 13
Sudtirol 13
Avellino 12
Cesena 11
Virtus Entella 10
Arezzo 10*
Vicenza 9
Hellas Verona 9*
Cremonese 9
Juve Stabia 8°*
Empoli 7
Carrarese 7*
Sampdoria 5
Catanzaro 5
* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva