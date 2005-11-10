Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, 9ª giornata: Modena e Ascoli vincono e volano. Sprofondo Samp

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
28.10.2026 00:34I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

La nona giornata di Serie B ha regalato una serata ricca di gol ed emozioni. Quattro le vittorie interne: quelle di Benevento, Ascoli, Cesena e Padova. Due i successi esterni, firmati da Cremonese e Modena, mentre la sfida tra Virtus Entella e Avellino si è chiusa in parità.

Il Benevento ha superato il Catanzaro per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Salvemini al 51'. L'Ascoli ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-0, con Silipo a segno al 55' e l'autorete di Abildgaard all'83'. Vittoria per 2-1 del Cesena sull'Empoli: Shpendi ha sbloccato il risultato al 39', Saporiti ha pareggiato al 61' e l'autorete di Seghetti al 74' ha deciso l'incontro.
La Cremonese si è imposta per 2-0 a Mantova, grazie alle reti di Bonazzoli dopo appena un minuto e di Nasti all'80'. Il Padova ha battuto il Südtirol con un gol per tempo: Artistico al 19' e Capelli all'87'. Infine, 1-1 tra Virtus Entella e Avellino: Tirelli ha portato avanti i liguri al 27', mentre Adamo ha trovato il pareggio al 90'+4.

Mercoledì le ultime tre gare del turno

La nona giornata di Serie B si completerà mercoledì 28 ottobre con altre tre partite. Si comincerà alle 19:00 con Pisa-Palermo, mentre alle 20:00 saranno in programma Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona.
Il Palermo cercherà di difendere la vetta della classifica, mentre il Modena attende di conoscere il distacco dalla capolista dopo il confronto del Barbera. Nel frattempo, i gialloblù possono godersi il momento di un Belotti che continua a segnare con una regolarità impressionante: sei reti in sei presenze, un rendimento da autentico protagonista del campionato cadetto.

Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:

SERIE B - 9ª GIORNATA

Benevento-Catanzaro 1-0
51' rig. Salvemini
Ascoli-Sampdoria 2-0
55' Silipo, 83' aut. Abildgaard
Cesena-Empoli 2-1
39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' aut. Seghetti
Vicenza-Modena 1-2
13' aut. Nieling, 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)
Mantova-Cremonese 0-2
1' Bonazzoli, 80' Nasti
Padova-Sudtirol 2-0
19' Artistico, 87' Capelli
Virtus Entella-Avellino 1-1
27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00 - Pisa-Palermo
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 22*
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 14*
Padova 13
Sudtirol 13
Avellino 12
Cesena 11
Virtus Entella 10
Arezzo 10*
Vicenza 9
Hellas Verona 9*
Cremonese 9
Juve Stabia 8°*
Empoli 7
Carrarese 7*
Sampdoria 5
Catanzaro 5

* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati

Immagine news 1
Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine news 2
Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas: le formazioni ufficiali della 9ª giornata di Serie B
Immagine news 3
Palermo, Inzaghi: "Torno a Pisa da avversario, ma non da nemico"

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:56 I fatti del giorno
Serie A, la classifica aggiornata e il programma completo della 9^ giornata
Immagine news 2
00:53 I fatti del giorno
Da Milan-Bologna a Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni della nona giornata
Immagine news 3
00:49 I fatti del giorno
Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
Immagine news 4
00:45 I fatti del giorno
Torino osso duro, ma il Como vince da grande. Fabregas: "Grandi no, ma più maturi"
Immagine news 5
00:41 I fatti del giorno
La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi
Immagine news 6
00:37 I fatti del giorno
Sassuolo-Lazio, succede di tutto: otto gol, due rigori parati e un'espulsione
Immagine news 7
00:34 I fatti del giorno
Serie B, 9ª giornata: Modena e Ascoli vincono e volano. Sprofondo Samp
Ieri
Immagine news 8
00:56 I fatti del giorno
Via alla 9ª giornata di Serie A: le probabili formazioni del turno infrasettimanale
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
Immagine top news n.1 Torino osso duro, ma il Como vince da grande. Fabregas: "Grandi no, ma più maturi"
Immagine top news n.2 La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi
Immagine top news n.3 Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali
Immagine top news n.4 Roma-Cagliari 4-2, le pagelle: super Gollini, Mora: gol e assist decisivi. Maldini, impatto da urlo
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Como non sbagliano e mettono pressione all'Inter
Immagine top news n.6 Sassuolo-Lazio 2-6, le pagelle: Isaksen e Noslin incantano, Turati para due rigori. Disastro Caleta-Car
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e torna a +3 dall'Inter, in calo il Sassuolo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre
Immagine box news Serie A Napoli, ecco cosa ha detto Allegri a Colombo (e Sacchi) per farsi squalificare due giornate
Immagine box news Serie A Joao Mario ai margini della Fiorentina: può tornare al Bologna in caso di interruzione del prestito
Immagine box news Serie A Rivera duro: "Il Presidente della FIGC dovrei farlo io, Malagò e Galliani non sono in grado"
Immagine box news Serie A Lazio, Floriani Mussolini: "Il mister ci trasmette serenità, c'è un clima quasi magico"
Immagine box news Serie A Spalletti sulla scelta di dare a Kane il Pallone d'Oro: "Ha numeri spaventosi, era il nome logico"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Chichizola: “Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie”
Immagine box news Serie B Ascoli, Guiebre dopo il 2-0 alla Sampdoria: “La nostra forza è il gruppo”
Immagine box news Serie B Cremonese, Nasti: "Vittoria meritata dopo settimane complicate. Mi sento più maturo"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta : “Dobbiamo mettere più agonismo all’inizio della partita”
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti: "Vorrei una squadra arrabbiata, non serena"
Serie C
Immagine box news Serie C Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano