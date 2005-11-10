Serie B, 9ª giornata: Modena e Ascoli vincono e volano. Sprofondo Samp

La nona giornata di Serie B ha regalato una serata ricca di gol ed emozioni. Quattro le vittorie interne: quelle di Benevento, Ascoli, Cesena e Padova. Due i successi esterni, firmati da Cremonese e Modena, mentre la sfida tra Virtus Entella e Avellino si è chiusa in parità.

Il Benevento ha superato il Catanzaro per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Salvemini al 51'. L'Ascoli ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-0, con Silipo a segno al 55' e l'autorete di Abildgaard all'83'. Vittoria per 2-1 del Cesena sull'Empoli: Shpendi ha sbloccato il risultato al 39', Saporiti ha pareggiato al 61' e l'autorete di Seghetti al 74' ha deciso l'incontro.

La Cremonese si è imposta per 2-0 a Mantova, grazie alle reti di Bonazzoli dopo appena un minuto e di Nasti all'80'. Il Padova ha battuto il Südtirol con un gol per tempo: Artistico al 19' e Capelli all'87'. Infine, 1-1 tra Virtus Entella e Avellino: Tirelli ha portato avanti i liguri al 27', mentre Adamo ha trovato il pareggio al 90'+4.

Mercoledì le ultime tre gare del turno

La nona giornata di Serie B si completerà mercoledì 28 ottobre con altre tre partite. Si comincerà alle 19:00 con Pisa-Palermo, mentre alle 20:00 saranno in programma Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona.

Il Palermo cercherà di difendere la vetta della classifica, mentre il Modena attende di conoscere il distacco dalla capolista dopo il confronto del Barbera. Nel frattempo, i gialloblù possono godersi il momento di un Belotti che continua a segnare con una regolarità impressionante: sei reti in sei presenze, un rendimento da autentico protagonista del campionato cadetto.

Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:

SERIE B - 9ª GIORNATA

Benevento-Catanzaro 1-0

51' rig. Salvemini

Ascoli-Sampdoria 2-0

55' Silipo, 83' aut. Abildgaard

Cesena-Empoli 2-1

39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' aut. Seghetti

Vicenza-Modena 1-2

13' aut. Nieling, 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)

Mantova-Cremonese 0-2

1' Bonazzoli, 80' Nasti

Padova-Sudtirol 2-0

19' Artistico, 87' Capelli

Virtus Entella-Avellino 1-1

27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00 - Pisa-Palermo

Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo

Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 22*

Modena 19

Ascoli 18

Mantova 17

Benevento 15

Pisa 14*

Padova 13

Sudtirol 13

Avellino 12

Cesena 11

Virtus Entella 10

Arezzo 10*

Vicenza 9

Hellas Verona 9*

Cremonese 9

Juve Stabia 8°*

Empoli 7

Carrarese 7*

Sampdoria 5

Catanzaro 5

* una gara in meno

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva