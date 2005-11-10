Sassuolo-Lazio, succede di tutto: otto gol, due rigori parati e un'espulsione

La Lazio travolge il Sassuolo 6-2 al Mapei Stadium al termine di una partita spettacolare, caratterizzata da otto gol, due rigori sbagliati e l'espulsione di Thorstvedt al 30'. I biancocelesti sbloccano subito il risultato con Taylor, poi rispondono al pareggio di Thorstvedt con Isaksen e Floriani Mussolini. Dopo il rosso al centrocampista neroverde, Esposito accorcia le distanze, ma Zaccagni firma il 4-2 prima dell'intervallo. Nella ripresa Turati para due rigori, prima a Zaccagni e poi a Frattesi, ma non può nulla sulle prodezze di Noslin, autore di una doppietta. Il primo gol arriva con un destro a giro dal limite, il secondo con un siluro sotto l'incrocio. Grazie a questo successo, la Lazio sale a 25 punti e torna in vetta solitaria, in attesa della partita dell'Inter contro il Venezia.

Sassuolo, Aquilani si assume le responsabilità: "Dobbiamo chiedere scusa alla gente"

"Dobbiamo chiedere scusa alla gente, abbiamo fatto una brutta figura. Noi siamo una squadra che si deve salvare e, quando devi salvarti, devi mettere qualcosina in più, magari facendo una proposta più propositiva. Ma se non c'è la percezione del pericolo diventa difficile. La gara è finita al 30', la Lazio è stata migliore in tutto. Dobbiamo ripartire. Si può perdere, ma non così. C'è da fare un'analisi profonda, da me in primis. A volte abbiamo regalato dei gol. È un dato negativo: i numeri ti dicono che la partita la provi a fare, ma se ogni volta che gli avversari arrivano in area prendiamo gol, vuol dire che non sto allenando bene la squadra".

Gattuso si gode la vetta: "Andiamo a mille all'ora, dobbiamo continuare così"

"Io continuo a ripeterlo: mancano 15 punti alla salvezza, poi dopo vediamo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, neanche io sono abituato a stare così in alto. Dobbiamo rispettare gli avversari, lavorare con serietà e migliorare. Poi vedremo dove arriveremo. "Il segreto è che andiamo a mille all'ora. Da quando sono arrivato abbiamo proposto qualcosa di nuovo e i ragazzi sono stati bravi. La sconfitta con il Mantova in Coppa Italia è stata una bella mazzata, ma la squadra ha continuato a lavorare. Non siamo abituati a essere così in alto: lavorare in un certo modo e vedere che quello che proponiamo sta funzionando ci ha dato una grandissima mano. Dobbiamo continuare così".