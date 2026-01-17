Coppa d'Africa, c'è la finalina Egitto-Nigeria: out Lookman e Osimhen, le formazioni ufficiali

Non solo la finale di domenica tra Marocco e Senegal: allo stadio Mohammed V di Casablanca oggi va in scena anche la sfida che assegna la medaglia di bronzo della Coppa d’Africa. Alle 17:00 si affrontano Egitto e Nigeria, nella cosiddetta finalina. I Faraoni, sette volte campioni d’Africa, arrivano dalla sconfitta di misura in semifinale contro il Senegal, mentre le Super Eagles sono state eliminate dal Marocco ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Entrambe, falcidiate da infortuni, cercano il riscatto nella finale di consolazione.

Hossam Hassan deve rinunciare a Ibrahim, Hamdy, Fatouh, Attia, Abdelmeguid e Mohsen e schiera un 4-2-3-1 con Lasheen e Zizo in mediana, Salah a destra, Trezeguet a sinistra e Mostafa Mohamed riferimento offensivo. Dall’altra parte Eric Chelle è senza Dessers e Bassey. L'atalantino Lookman, Osimhen, Onyeka e Iwobi partono dalla panchina, con Onuachu supportato da Simon e Adams. Di seguito le formazioni ufficiali.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Rabia, Fathy, Sobhy; Lasheen, Zizo; Salah, Ashour, Trezeguet; Mostafa Mohamed

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Ogbu, Onyemaechi; Chukwueze, Onyedika, Dele-Bashiru; Adams, Onuachu, Simon