La Coppa d'Africa ha la prima finalista: Sadio Mané stende l'Egitto, passa il Senegal

Il Senegal è la prima squadra ad approdare in finale di Coppa d'Africa. Nella semifinale contro l'Egitto è risultato decisivo l'ex Liverpool e Bayern Monaco Sadio Mane, oggi in forza all'Al Nassr. Sua la rete per il definitivo 1-0, siglata al 78' della sfida giocata allo stadio di Tangeri, in Marocco. Mane è stato lesto a raccogliere un pallone ribattuto dalla difesa avversaria, calciando il pallone all'angolino con un destro sporco dal limite dell'area. Anche in questa gara l'attaccante della Lazio, Boulaye Dia, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Alle 21 spazio alla seconda semifinale, fra Nigeria e Marocco, che si giocherà al Prince Moulay Abdellah Stadium della città di Rabat. L'ultimo atto della competizione sarà tenuto domenica 18 gennaio alle 20. L'Egitto di Salah deve dunque accontentarsi della finale per il 3°-4° posto, che si giocherà invece sabato alle 17.

Le semifinali di Coppa d'Africa

Senegal-Egitto 1-0

78' Mane (S)

Ore 21:00 Nigeria-Marocco

La finale per il 3°-4° posto

Sabato 17 gennaio, ore 17:00

La finale

Domenica 18 gennaio, ore 20