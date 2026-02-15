Napoli-Roma sarà anche la sfida degli assenti. Ma sia Conte che Gasp recuperano una pedina

Dopo il derby d'Italia, la 25^ di Serie A prosegue con un'altra partita di cartello la domenica sera. Al Maradona si affronteranno Napoli e Roma, in quello che si preannuncia come uno scontro decisivo per la corsa ad un posto nella prossima Champions League. Una gara, quella delle 20.45, che sarà fortemente condizionata dagli infortuni, da una parte e dall'altra.

Il punto sul Napoli

Antonio Conte da oramai inizio stagione sta convivendo con i problemi legati ai tanti infortuni muscolari occorsi ai big della sua rosa. L'ultimo in questo senso è quello capitato a Scott McTominay, leader tecnico azzurro che non sarà della sfida. Piccola consolazione, dopo parecchie settimane l'allenatore azzurro potrà contare nuovamente su Gilmour, allargando così le rotazioni del centrocampo.

Il punto sulla Roma

Non va meglio a Gian Piero Gasperini, col tecnico della Roma che già in conferenza stampa aveva lasciato intendere come Paulo Dybala non fosse ancora al 100%. E infatti la Joya al Maradona non ci sarà, puntando al rientro con la Cremonese il 22 marzo. Diverso il discorso legato a Matias Soulé: l'argentino pur non essendo al meglio stringerà i denti, sarà convocato e salvo sorprese partirà anche titolare nell'attacco giallorosso al fianco di Pellegrini e pochi metri dietro a Malen.