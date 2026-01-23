Serie B, ufficialità e trattative: Caso al Monza, Sassi all’Avellino. Izzo verso il ritorno in Irpinia

Giornata intensa sul fronte mercato in Serie B, tra operazioni ufficiali e trattative che stanno entrando nel vivo.

Tra i movimenti già definiti spicca l’operazione del Monza, che ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Caso dal Modena: l’esterno offensivo approda in Brianza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Rinforzo anche per l’Avellino, che si è assicurato il portiere Jacopo Sassi dall’Atalanta, in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Proprio l’Avellino resta al centro delle attenzioni anche sul fronte delle trattative. È ormai a un passo il ritorno di Armando Izzo, pronto a lasciare il Monza per vestire nuovamente il biancoverde. Per il difensore è pronto un contratto fino al 30 giugno 2029: restano da limare solo gli ultimi dettagli, con la fumata bianca sempre più vicina. Non è escluso, inoltre, che il club irpino possa intervenire ancora in difesa per completare il reparto a disposizione di Raffaele Biancolino.

In casa Monza, l’addio di Izzo potrebbe non essere l’unico. Secondo quanto raccolto da TMW, anche Andrea Carboni è finito nel mirino dell’Anderlecht. Il centrale classe 2001 è uno dei punti fermi della squadra brianzola ed è sempre stato titolare con Paolo Bianco. Con un contratto in scadenza nel 2027, servirà un’offerta importante per convincere il Monza a privarsene.

Si muove anche il SudTirol sul mercato dei portieri. Nonostante la presenza del fidato Marius Adamonis e dell’esperto Giacomo Poluzzi, il club altoatesino valuta l’inserimento di un altro estremo difensore, con l’idea di mandare il giovane Daniel Theiner a maturare esperienza in Serie C. In questo senso, sono stati avviati nuovi contatti con lo svincolato Alessio Cragno, reduce dall’esperienza alla Sampdoria e ora pronto a rimettersi in gioco dopo l’infortunio che ne ha condizionato la scorsa estate.

Infine, passi avanti concreti anche per la Reggiana, che ha trovato l’intesa con il Bari per Francesco Vicari. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, con il difensore pronto a diventare un rinforzo per la rosa di Davide Dionigi.