Atalanta travolge il Genoa 4-0 e vola ai quarti contro la Juventus

L’Atalanta centra una vittoria netta sul Genoa di De Rossi alla New Balance Arena e si guadagna i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus. A sbloccare il risultato ci pensa Djimsiti, di testa su un cross preciso di Zalewski, dopo un primo tentativo di Pasalic respinto dalla traversa. La Dea domina il primo tempo, anche grazie all’espulsione di Fini per fallo su Bellanova.

Nella ripresa i nerazzurri allungano con un bellissima conclusione al volo di de Roon, servito da un attivissimo Maldini, seguito dal tap-in di Pasalic sul tiro impreciso di Scamacca. Nel finale arriva il 4-0 di Ahanor, che di testa trafigge nuovamente Siegrist approfittando di una dormita difensiva rossoblù.

Le parole di Palladino al termine della gara

"Noi vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare fino in fondo: obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo. Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona e queste vittorie aiutano tale processo di crescita. Scamacca? "per un calciatore che viene da un brutto infortunio, c'è sempre il bisogno di lavorare molto non solo in partita, ma anche negli allenamenti. Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina sulle gambe, e per noi è fondamentale un giocatore come lui".

Queste invece le parole del tecnico del Genoa Daniele De Rossi

Mi sono piaciuti molto i ragazzi nel primo tempo: ci sono delle letture dove dobbiamo lavorare, considerando anche che poi è venuta fuori l'Atalanta. Ha pesato molto l'espulsione ed è chiaro che diventa tutto più difficile. Serviva l'intensità giusta, ma dall'altra parte bisognava far rifiatare qualcuno: non abbiamo sottovalutato la partita. Giocare in 10 contro l'Atalanta diventa sempre difficile, anche nell'analisi dei singoli: ora riguarderò la partita per capire dove il Genoa ha sbagliato. Se siamo aggressivi da una parte è chiaro che occorre migliorare anche la fase difensiva, altrimenti concederemo tante palle goal agli avversari. Dobbiamo migliorare. Abbiamo provato Norton-Cuffy come braccetto e si è impegnato molto nonostante tutto. Poi su quello che sarà il mercato non intendo parlare"