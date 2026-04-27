La classifica di Serie A e le probabili formazioni dei posticipi: oggi si chiude la 34^ giornata

Il pareggio di San Siro nel big match della 34^ giornata tra Milan e Juventus lascia invariata la distanza (3 punti) tra rossoneri terzi e bianconeri quarti. Dietro alla squadra di Spalletti però vincono Como e Roma, adesso a -3 dal posto Champions. Più staccata l'Atalanta, che deve però ancora giocare il posticipo contro il Cagliari. L’Inter frena in vetta: 2-2 con il Torino (aritmeticamente salvo, così come il Parma) ma può vincere lo scudetto nel prossimo turno. In fondo, il Lecce è a +1 sulla Cremonese terzultima. Oltre a Cagliari-Atalanta delle 18.30, a chiudere la giornata saranno Lazio e Udinese all'Olimpico.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 79 (34 partite giocate)

Napoli 69 (34)

Milan 67 (34)

Juventus 64 (34)

Como 61 (34)

Roma 61 (34)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (34)

Lazio 47 (33)

Sassuolo 46 (34)

Udinese 43 (33)

Parma 42 (34)

Torino 41 (34)

Genoa 39 (34)

Fiorentina 37 (34)

Cagliari 33 (33)

Lecce 29 (34)

Cremonese 28 (34)

Verona 19 (34)

Pisa 18 (34)

Serie A, il programma della 34ª giornata

24/04/2026 Napoli-Cremonese 4-0

25/04/2026 Parma-Pisa 1-0

25/04/2026 Bologna-Roma 0-2

25/04/2026 Verona-Lecce 0-0

26/04/2026 Fiorentina-Sassuolo 0-0

26/04/2026 Genoa-Como 0-2

26/04/2026 Torino-Inter 2-2

26/04/2026 Milan-Juventus 0-0

27/04/2026 Lunedì 18.30 Cagliari-Atalanta (DAZN)

27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese (DAZN/SKY)

Le probabili formazioni dei due posticipi della 34ª giornata di Serie A

CAGLIARI-ATALANTA - Lunedì 27 aprile, ore 18.30

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.

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