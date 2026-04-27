La Fiorentina si avvicina al traguardo: 0-0 con il Sassuolo. Vanoli: "Futuro? I fatti parlano per me"

Si è conclusa senza reti il lunch match della 34ª giornata di campionato tra Fiorentina e Sassuolo. La sfida del Franchi si è chiusa con un pareggio a reti inviolate, uno 0-0 che, tutto sommato, lascia soddisfatte entrambe le compagini. Per i viola, questo punto guadagnato è un passo ulteriore verso la matematica permanenza in Serie A, traguardo ormai davvero vicino: la soglia di sicurezza dista infatti soltanto 9 punti, con appena quattro turni ancora da disputare prima della fine della stagione. Dall'altra parte, il Sassuolo sale a quota 46 punti in classifica, consolidando la propria posizione al decimo posto e confermando il campionato stabile.

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La partita

Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita anche se la prima occasione è di marca neroverde e arriva dopo circa 10 minuti: un passaggio sbagliato di Dodo innesca il contropiede di Laurienté, il francese serve a rimorchio Ulisses Garcia che lascia partire un tiro-cross respinto con le gambe da De Gea dopo che in precedenza era stato anche deviato. La Fiorentina risponde al 21’ con un colpo di tacco delizioso di Gudmundsson a deviare in porta il cross teso di Dodo, trovando però una super respinta di Turati. La chance più grossa è sempre di parte gigliata e arriva al 32’. Harrison scappa sulla destra e serve gli attaccanti viola con un cross basso e teso. La palla resta in area dopo essere stata soltanto sfiorata da Gudmundsson e Solomon la colpisce a botta sicura a pochi passi da Turati senza riuscire a centrare nemmeno la porta. Nella ripresa il ritmo cala vistosamente, con le due compagini che sembrano accontentarsi del pareggio. La Fiorentina ci prova in avvio con un contropiede che Dodo getta al vento in una situazione di superiorità numerica pasticciando e servendo troppo in ritardo Gudmundsson, il cui tiro viene respinto da Turati. Al 59’ anche il Sassuolo va ad un passo dal vantaggio, con Pinamonti bravo ad eludere la marcatura di Balbo e a deviare in porta il cross al bacio di Laurienté. Il palo nega però la gioia al numero 90.

Le parole di Vanoli

Analizza così Paolo Vanoli il match al termine della gara: “Abbiamo fatto una buonissima prestazione contro una squadra che sta facendo benissimo, facendo anche attenzione alle ripartenze. Meritavamo i tre punti alla grande, nelle ultime partite abbiamo preso solo tre gol e stiamo diventando squadra". E su cosa direbbe ai dirigenti per convincerli alla sua conferma, aggiunge: “Non devo spiegare niente, ci sono i fatti”.

Le parole di Grosso

Queste, invece, le parole di Fabio Grosso, che è tornato anche sull’accostamento ai viola: “Non è stata una partita facile, abbiamo fatto più fatica perché non siamo riusciti ad alzare i giri anche per merito della Fiorentina. Nel secondo tempo meglio, abbiamo aggredito meglio il campo e abbiamo creato le occasioni: il pareggio penso che alla fine accontenti entrambe. Le voci che si sentono mi rendono orgoglioso. Non voglio però insistere perché rispetto Vanoli e la società per cui lavoro".