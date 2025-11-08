Un talento al giorno, Jay Robinson:
Nome: Jay Robinson
Data di nascita: 4 aprile 2008
Nazionalità: inglese
Ruolo: terzino sinistro
Squadra: Arsenal
Assomiglia a: Alphonso Davies
