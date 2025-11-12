Un altro talento del PSG già nel mirino della Bundesliga: Jangeal piace all'Eintracht

Dieci minuti. È il tempo che Mathis Jangeal ha trascorso finora sul terreno di gioco con la prima squadra del Paris Saint-Germain. Era il 27 settembre scorso, al Parc des Princes, contro l’Auxerre: un debutto breve ma incoraggiante per il giovane centrocampista offensivo di appena 17 anni, che sogna ora di ritagliarsi nuovi spazi tra i professionisti.

Il talento parigino sa però che la concorrenza al PSG è spietata. E la sua situazione contrattuale non facilita le cose: legato al club con un contratto da non professionista fino a giugno 2026, Jangeal deve ancora discutere di un eventuale prolungamento e i campioni d'Europa devono fare in fretta. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, infatti, l'Eintracht Francoforte avrebbe già manifestato un forte interesse per assicurarsi il giovane francese nella prossima stagione.

Ma quello tedesco non è l’unico club sulle sue tracce: diverse squadre di Bundesliga e altre società europee monitorano da vicino la sua situazione, pronti a sfruttare qualsiasi spiraglio. Il PSG, consapevole del potenziale del suo gioiello, intende comunque blindarlo e offrirgli un percorso di crescita a Parigi, per evitare un nuovo caso Tanguy Kouassi o Adil Aouchiche. Jangeal, dal canto suo, vuole soprattutto giocare e continuare a crescere. Resta da vedere se nella capitale saranno in grado di convincerlo che il suo futuro possa ancora scriversi sotto la Tour Eiffel.