Parla il ct, Il Gazzettino: "In testa solo i Mondiali, vietato sbagliare come 4 anni fa"

"In testa solo i Mondiali, vietato sbagliare come 4 anni fa": parole di Rino Gattuso, riportate oggi in prima pagina da Il Gazzettino. Il commissario tecnico azzurro è già focalizzato sulla sfida contro l'Irlanda del Nord in programma a marzo e valida per i playoff per accedere alla rassegna iridata. In caso di vittoria, Italia in finale contro una tra Galles e Bosnia.

Di seguito, altre dichiarazioni di Gattuso: "Quando mi è stato proposto di diventare Ct ho detto subito di sì, senza chiedermi quali fossero i pro e i contro. Ho accettato e non me ne pento, sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese. Mi sento un privilegiato, un uomo molto fortunato. Ho la possibilità di allenare la Nazionale italiana e penso che milioni di persone si vorrebbero trovare al mio posto".