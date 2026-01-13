Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Al Lecce servirebbe il miglior bomber croato di sempre per vincere in casa Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:08
Redazione Footstats

Ventesimo Inter-Lecce di Serie A!
La bilancia è tinta, nettamente, di nerazzurro: 18 successi meneghini, zero pareggi, 1 vittoria salentina, 53 gol fatti dai lombardi contro 6 reti messe a segno dai pugliesi. Insomma, un rapporto di 18/1 in fatto di affermazioni e di (quasi) 9/1 sul fronte delle marcature.
L’unico successo ospite?
Alla sesta giornata del 2000-2001 quando lo scontro diretto terminò col punteggio di 0-1 e Davor Vugrinec man of the match. Come ricordano diversi siti internet l’ex attaccante del Lecce (che in Italia indossò anche le maglia di Atalanta e Catania) detiene ancora oggi il primato di miglior marcatore di sempre del campionato croato.
Insomma, il Lecce ha avuto bisogno del miglior bomber della Croazia per firmare un’impresa (a oggi) più unica che rara!
Situazione in classifica.
Inter prima a 43 punti (14V – 1X – 4P con 42GF e 17GS), la metà circa, 22, fra le mura di casa (7V – 1X – 2P con 26GF e 8GS). Viene dal 2-2 nel big match contro il Napoli che ha interrotto, in Serie A, una striscia di 6 vittorie senza soluzione di continuità. Lecce che si trova a 17 (4V – 5X – 10P con 13GF e 27GS), di cui 8 in trasferta (2V – 2X – 4P con 6GF e 12GS). Non coglie l’intera posta in palio dal 15esimo turno, successivamente 1 pareggio (allo Juventus Stadium) e 3 sconfitte (l’ultima subita in rimonta nello scontro diretto col Parma e che, soprattutto, è terminata in nove per le espulsioni di Banda e Gaspar).

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)
19 incontri disputati
18 vittorie Inter
0 pareggi
1 vittoria Lecce
53 gol fatti Inter
6 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Inter-Lecce 3-0, 22° giornata 1985/1986

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Inter-Lecce 2-0, 2° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
