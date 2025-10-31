Quale match non è mai terminato 0-0? Indizio, ha segnato anche uno scozzese...

Quella fra Napoli e Como, con vista sul Golfo, è partita mai terminata in parità. Pertanto, considerando anche l’assenza del pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0, è scontato che almeno una delle due squadre in campo abbia sempre trovato la via del gol dal 1948-1949 in poi. Così, dai 16 scontri diretti giocati sono arrivate ben 51 reti, per una media di poco superiore alle 3/match. I campani in questo torneo sono andati a segno in 8 delle 9 giornate affrontate. I lombardi presentano numeri simili, con 7 turni su 9 in gol. Uno 0-0 sarebbe da Guinness dei primati!

La contabilità dei precedenti sorride ai padroni di casa: 14-2 per vittorie, 41-10 per marcature.

L’anno scorso fu 3-1: McTominay al 1’, Strefezza al 43’, Lukaku (su rigore) al 53’, Neres all’86’. Per il centrocampista scozzese, uno degli artefici dello scudetto, fu il primo centro in Serie A.

Come arrivano a questo incrocio i due club?

Napoli primo a pari punti, 21, con la Roma (7V – 0X – 2P con 16GF e 8GS), 12 dei quali fra le mura di casa (4V – 0X – 0P con 9GF e 4GS). Viene da 5 vittorie di fila in Serie A davanti al proprio pubblico (e una striscia OK lunga 15 impegni: 12 successi e 3 segni X). L’ultimo stop al Maradona – San Paolo è dell’8 dicembre 2024, 0-1 con la Lazio. Como a quota 16 (4V – 4X – 1P con 12GF e 6GS), ma soltanto 5 lontano dal Sinigaglia (1V – 2X – 1P con 3GF e 3GS). Nell’ultima trasferta di Parma per la prima volta ha tenuto la porta inviolata. Di clean sheet in esterna nel corso dei 13 impegni del 2025 ne ha collezionati soltanto 4.

PS: fra 16 incontri disputati dobbiamo segnalare il 7-0 del 1950-1951. Assieme all’8-1 sulla Pro Patria del 1955-1956, infatti, rappresenta per il Napoli la vittoria casalinga col maggior scarto in un campionato professionistico.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

16 incontri disputati

14 vittorie Napoli

0 pareggi

2 vittorie Como

41 gol fatti Napoli

10 gol fatti Como

PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Como 1-0, 18° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Como 3-1, 7° giornata 2024/2025