Per insediare un record all’Udinese l'Atalanta deve continuare a fare X

L’Atalanta di Ivan Juric con quello ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Milan ha raggiunto quota 7 pareggi in campionato, 4 fra le mura di casa e 3 in occasione delle trasferte. L’anno scorso i nerazzurri dopo 38 giornate avevano raccolto 8 segni X. Due in più dei 6 fatti nel 2023-2024. Uno in più dei 7 del 2022-2023. Il valore più alto fatto registrare dalla Dea in questi ultimi tornei è rappresentato dagli 11 match chiusi in parità nel corso del 2021-2022. Insomma, con una proiezione sui 38 turni in programma… i nerazzurri rischiano davvero di scrivere un (non invidiabile) record e di strapparlo – guarda caso – ai prossimi avversari dell’Udinese. Giacché nel 2023-2024 i friulani chiusero con ben 19 pareggi su 38 match disputati. Praticamente la metà di un torneo a venti squadre!

Ammontano a 46 gli Udinese-Atalanta di campionato, A più B. Le vittorie bianconere sono 23, i segni X 12, i successi nerazzurri 11; 73-57 per i friulani sui bergamaschi il computo delle marcature.

Nelle ultime 3 stagioni… indovinate un po’, c’è sempre scappato il pari.

Come arrivano a questo incrocio le due compagini?

Padroni di casa a quota 12 punti (3V – 3X – 3P con 11GF e 15GS), 5 dei quali sul proprio campo (1V – 2X – 1P con 5GF e 7GS). Atalanta un gradino sopra a 13 (2V – 7X – 0P con 13GF e 7GS), 6 fatti in trasferta (1V – 3X – 0P con 6GF e 3GS).

PS: di Udinese-Atalanta alla decima giornata ce n’è già stato 1, nel 2020-2021 e terminò 1-1 con i centri di Pereyra al 1’ e Muriel al 44’.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

46 incontri disputati

23 vittorie Udinese

12 pareggi

11 vittorie Atalanta

73 gol fatti Udinese

57 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Atalanta 3-2, 1° giornata 1930/1931

ULTIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Atalanta 0-0, 20° giornata 2024/2025