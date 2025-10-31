Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri 10^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 10^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:31Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match della decima giornata della Serie A 2025-2026.

Cremonese-Juventus, Chiffi Daniele
Napoli-Como, Zufferli Luca
Udinese-Atalanta, Fabbri Michael
Verona-Inter, Doveri Daniele
Fiorentina-Lecce, Rapuano Antonio
Milan-Roma, Guida Marco
Parma-Bologna, Bonacina Kevin
Torino-Pisa, Arena Alberto Ruben
Lazio-Cagliari, Sacchi Juan Luca
Sassuolo-Genoa, Feliciani Ermanno

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (116 – 12; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (5 – 2; 0 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (56 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (7 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (118 – 13; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Collu Giuseppe (15 – 3; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (51 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (5 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Bello Marco* (180 – 15; 1 vittoria squadra di casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (4 – 2)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (249 – 17; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (153 – 14; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (31 – 4; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (213 – 17; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (89 – 12; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (114 – 13; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (39 – 5; 4 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (47 – 6; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (138 – 12)
Mariani Maurizio (171 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (66 – 9; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (227 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (0 – 0)
Pairetto Luca (136 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (21 – 7)
Piccinini Marco (82 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Rapuano Antonio (58 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (67 – 9)
Sozza Simone (66 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (29 – 4; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Arbitri 9^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 9^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Arbitri 8^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 8^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Arbitri 7^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 7^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Altre notizie Le Statistiche
Arbitri 10^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 10^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Quale match non è mai terminato 0-0? Indizio, ha segnato anche uno scozzese... Quale match non è mai terminato 0-0? Indizio, ha segnato anche uno scozzese...
Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula
Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni... Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni
Lazio e la sfida di tenere imbatuta la porta per raggiungere la Roma Lazio e la sfida di tenere imbatuta la porta per raggiungere la Roma
Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo... Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo
Volete segnare? Il Sudtirol vi lascia questa possibilità. Venezia forza 10 (marcatori)... Volete segnare? Il Sudtirol vi lascia questa possibilità. Venezia forza 10 (marcatori)
Sarri torna a incontrare il Pisa dopo vent'anni. E i ricordi sono pessimi Sarri torna a incontrare il Pisa dopo vent'anni. E i ricordi sono pessimi
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
2 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
3 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
4 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
5 Juventus, Spalletti: "Spero di poter rientrare nella lotta Scudetto"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Ottime notizie per Allegri: Rafael Leao recuperato, ci sarà con la Roma. Milan, le ultime
Immagine top news n.1 Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Sì, spero di giocarmi lo Scudetto. Vlahovic? Nessuna imposizione"
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine top news n.4 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.5 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.6 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.7 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, parla l'ex Marchese: "Raffaele tecnico preparato, conosce bene la C"
Immagine news Serie C n.2 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie A n.3 L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Thuram ha svolto tutto l'allenamento in gruppo: ora deciderà Chivu cosa fare
Immagine news Serie A n.2 Spalletti: "Koop lo conosco bene, l'ho cercato ma costava troppo. Per me è un mediano/mezzala"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Atalanta
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Juric: "Servirà stare attenti. Domani tridente? Valuteremo oggi"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, rinnovo fino al 2031 per Muharemovic: "Per me questa è casa"
Immagine news Serie A n.6 Il 4-3-3 offensivo che non produce gol. Sarri ammette il problema e aspetta i rientri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Reggiana, i convocati di Dionigi: non recuperano ancora Reinhart e Girma
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Dopo derby ad alta intensità, serve un altro sforzo: Avellino squadra tosta"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, occhio agli ex: finora hanno fatto male. E il Mantova ne ha ben quattro
Immagine news Serie B n.4 Serie B, gli arbitri dell'undicesima giornata: La Penna a Monza, Dionisi a Modena
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Contro il SudTirol serve tanta intensità. Gomez? Puntiamo al Venezia"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Zampano sul derby: "Spiace soprattutto per i tifosi. Ora dobbiamo rifarci subito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sadegholvaad (Sindaco Rimini): "Club in vendita? Non risulta a nessuno"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Okaka: "Contro l'Ascoli per centrare i tre punti e capire a che livello siamo"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, parla l'ex Marchese: "Raffaele tecnico preparato, conosce bene la C"
Immagine news Serie C n.4 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie C n.5 La Pro Vercelli piega il Vicenza in Coppa Italia. Il ds: "Le vittorie più belle son quelle ancora da ottenere"
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…