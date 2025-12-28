Italiano, Grosso e la collezione di risultati positivi in Emilia

Nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, va in scena anche la prima sfida tra Vincenzo Italiano e Fabio Grosso, almeno come allenatori.

Italiano è alla sua 54esima presenza in campionato sulla panchina del Bologna. Con i rossoblu in pratica sta tenendo un rapporto in Serie A di una sconfitta ogni due vittorie (12 ko a fronte di 23 successi). Buono davvero il conto di risultati posiitivi (vittorie più pareggi) che sono ormai arrivati a 41.

Il tecnico siciliano, ma nato in Germania, più precisamente a Karlsruhe, ha un bilancio positivo contro il Sassuolo, battuto 4 volte a fronte di 3 sconfitte. Nell’ultima partita giocata è arrivato anche il risultato più rotondo per Italiano: Fiorentina-Sassuolo 5-1 il 28 aprile 2024.

Buoni anche i numeri di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo. Oggi sarà la sua 55esima presenza in campionato tra A e B e in questo lasso di gare ha ottenuto la bellezza di 31 vittorie, contro 13 sconfitte. Anche per lui sono 41 i risultati positivi nella sua esperienza neroverde.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS SASSUOLO

4 vittorie Italiano

1 pareggio

3 vittorie Sassuolo

16 gol fatti squadre Italiano

13 gol fatti Sassuolo