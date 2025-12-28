Il Bologna parte piano, ma si scatena nel mezzo. Il Sassuolo invece...

Il Bologna è reduce dall’esperienza in Supercoppa Italiana dove ha perso la finale contro il Napoli. Prima di partire per l’Arabia, la marcia della formazione rossoblu aveva subito un arresto in campionato, con un solo punto conquistato in tre partite. Il Sassuolo sta portando avanti la propria stagione tra alti e bassi: due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle ultime sei per i neroverdi.

Situazione di assoluto equilibrio nei precedenti in campionato a Bologna, con 4 vittorie per parte. I rossoblu però si sono aggiudicati gli ultimi due match di fila al Dall’Ara e anche piuttosto nettamente (3-0 e 4-2). Il pareggio è il risultato che manca da più tempo, perché non si verifica dal 23 ottobre 2016 (1-1).

Il Bologna parte piano in questa stagione. Non ha ancora messo a segno nessun gol nel primo quarto d’ora di gioco e 3 reti realizzate nella prima mezz’ora sono davvero poche. Però si scatena letteralmente tra il 31’ e il 60’ dove, prima dello svolgimento di questo turno, era la squadra più prolifica con 12 gol all’attivo. Il Sassuolo invece riesce a dare il meglio di sé nell’ultima mezz’ora con 11 centri. Meglio in questo segmento ha fatto solo l’Inter con 15.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A)

10 incontri disputati

4 vittorie Bologna

2 pareggi

4 vittorie Sassuolo

17 gol fatti Bologna

15 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

2013/2014 Serie A Bologna vs Sassuolo 0-0, 27° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2023/2024 Serie A Bologna vs Sassuolo 4-2, 23° giornata