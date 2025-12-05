Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arbitri 14^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 14^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Oggi alle 16:22Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match della quattordicesima giornata della Serie A 2025-2026 fra domani e lunedì.

Inter-Como, Di Bello Marco
Sassuolo-Fiorentina, Pairetto Luca
Verona-Atalanta, Mariani Maurizio
Cagliari-Roma, Zufferli Luca
Cremonese-Lecce, Mucera Giuseppe
Lazio-Bologna, Fabbri Michael
Napoli-Juventus, La Penna Federico
Pisa-Parma, Doveri Daniele
Torino-Milan, Chiffi Daniele
Udinese-Genoa, Maresca Fabio

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (117 – 12; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (7 – 2; 1 vittoria squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (57 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (9 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (120 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (17 – 3; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (51 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (7 – 2; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (182 – 15; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (5 – 3; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (251 – 17; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (155 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (33 – 4; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (216 – 17; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
La Penna Federico (90 – 12; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (41 – 5; 6 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (48 – 6; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (138 – 12)
Mariani Maurizio (172 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (66 – 9; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (228 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (0 – 0)
Pairetto Luca (137 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (83 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (59 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (69 – 10; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Sozza Simone (67 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (31 – 4; 1 vittoria squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

