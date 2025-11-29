È l’unica squadra che non ha ancora marcato con i subentrati

Genoa-Hellas a novembre è tinta di rossoblù!

Perché fra A e B contiamo già 6 precedenti in questo mese dell’anno. La bilancia pende nettamente verso i giocatori di casa: 3 vittorie, 3 pareggi, 9 gol fatti, 4 reti subite.

Ecco l’elenco dei match:

2023-2024, 1-0;

2013-2014, 2-0;

2002-2003, 2-2;

1974-1975, 1-1;

1966-1967, 1-1;

1952-1953, 2-0.

Se poi vogliamo rintracciare i Genoa-Verona alla 13esima di Serie A, andiamo indietro nel tempo fino al torneo 1957-1958, 4-1: Dal Monte al 6’, Del Vecchio al 22’, Frignani al 30’, Barison al 41’, Dal Monte al 90’.

Insomma, questi precedenti strizzano l’occhio al Grifone… ma anche quelli totali: 19 vittorie rossoblù, 12 segni X, 3 successi gialloblù, 63 gol marcati dai liguri e 32 fatti dai veneti.

Situazione in classifica.

Genoa a quota 8 punti (1V – 5X – 6P con 11GF e 19GS), di cui 3 fatti in casa (0V – 3X – 3P con 2GF e 8GS). Non vince al Ferraris dal 4 aprile, 1-0 sull’Udinese. Verona che rincorre a 6 (0V – 6X – 6P con 7GF e 18GS), la metà, 3, colti fuori (0V – 3X – 3P con 2GF e 10GS). Non coglie successo lontano dal Bentegodi dal 25 maggio, 2-1 a Empoli.

PS: dando uno sguardo alle varie statistiche di rendimento stagionali ci accorgiamo che quella di Zanetti è rimasta l’unica squadra del torneo a non aver ancora marcato con dei giocatori subentrati a match in corso. L’ultimo centro di un panchinaro risale allo scorso campionato, quando alla 37esima giornata Verona-Como terminò 1-1 e Lazovic, entrato al 62’, andò a segno sette minuti più tardi.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

34 incontri disputati

19 vittorie Genoa

12 pareggi

3 vittorie Hellas Verona

63 gol fatti Genoa

32 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Hellas Verona 2-0, 4° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Hellas Verona 0-2, 3° giornata 2024/2025