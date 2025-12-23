Decidere l’unico Bari-Avellino di A e vincere lo scudetto dei record

Una striscia record fatta di 12 vittorie consecutive. È quanto accade dal 2003-2004 quando il Bari ospita l’Avellino in campionato. Almanacchi sotto gli occhi si tratta di 9 successi in cadetteria (fra il 2003-2004 e il 2017-2018) e 3 affermazioni in Serie C (fra il 2019-2020 e il 2021-2022). Soprattutto, col 2-1 punteggio più ricorrente per via delle sue 5 caps, in pratica marca presenza un match ogni due.

L’ultima volta a punta per gli irpini? Nel 1988-1989 quando ci scappò il pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0. Mentre le 2 vittorie biancoverdi risalgono al 1977-1978, 1-2, e al 1985-1986, 0-1.

Attenzione!

Quello di metà anni Ottanta è, senza ombra di dubbio, il Bari-Avellino più prestigioso a livello di serie calcistica. Perché disputato nel campionato di A. Man of the match fu l’argentino (e futuro campione d’Italia con l’Inter dei record) Ramon Diaz, a segno quando il cronometro indicava il minuto 63.

Complessivamente, A più B più C, sono 18 gli scontri diretti in Puglia. I Galletti contano 15 vittorie, sono 2 i successi dei Lupi, mentre rintracciamo soltanto 1 segno X, 31-12 per i biancorossi sui biancoverdi in fatto di marcature.

Come si presentano a questa sfida pugliesi e campani?

Bari con 16 punti (3V – 7X – 7P con 15GF e 27GS), di cui ben 12 sul proprio campo (3V – 3X – 2P con 10GF e 9GS). Avellino che si trova a 21 (5V – 6X – 6P con 20GF e 29GS), soltanto 9 in trasferta (2V – 3X – 4P con 9GF e 15GS). Biancorossi che non vincono da 11esima giornata. Per i biancoverdi 1 solo successi dal 12esimo turno in poi.

TUTTI I PRECEDENTI A BARI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

15 vittorie Bari

1 pareggio

2 vittorie Avellino

31 gol fatti Bari

12 gol fatti Avellino

LA PRIMA SFIDA A BARI IN CAMPIONATO

Bari-Avellino 2-1, 33° giornata 1965/1966

L’ULTIMA SFIDA A BARI IN CAMPIONATO

Bari-Avellino 1-0, 36° giornata 2021/2022