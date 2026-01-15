Fabregas, gli incroci col Milan non sono propriamente piacevoli
Per la prima volta quest’oggi, Cesc Fabregas avrà modo di confrontarsi in panchina contro uno dei migliori esponenti italiani, ovvero Massimiliano Allegri.
Un Allegri che, tra le altre cose, sarà alla prima anche contro il Como, che si aggiunge così alle tante formazioni affrontate in carriera.
Fabregas invece ha già avuto modo di incrociare il Milan e non è stato un incrocio piacevole, c’è da dirlo. Questo perché nelle due partite disputate la scorsa stagione, sono arrivate due sconfitte per lui e per il suo Como. Entrambe tra l’altro con lo stesso risultato: 2-1 per i rossoneri.
TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS MILAN
0 vittorie Fabregas
0 pareggi
2 vittorie Milan
2 gol fatti squadre Fabregas
4 gol fatti Milan
