Fiorentina e la ricerca del primo acuto in trasferta, con Commisso nel cuore

Sarà una partita molto particolare quella tra Bologna e Fiorentina e non certamente per il fatto che si giochi il cosiddetto derby dell’Appennino, ma perché si gioca subito dopo la morte del presidente viola, Rocco Commisso, scomparso nelle ultime ore.

I rossoblu sono ritornati alla vittoria nel recupero infrasettimanale: non vincevano da sette gare, un digiuno lungo che non si era mai verificato da quando Italiano è in Emilia.

Fiorentina e Pisa sono le uniche due squadre di A a non essere ancora riuscite a vincere in trasferta. La formazione viola è andata vicina a questa impresa nell’ultima uscita all’Olimpico contro la Lazio ma è stata raggiunta sul 2-2 in pieno recupero (rigore di Pedro).

Nelle ultime tre partite di campionato in casa contro la Fiorentina, il Bologna ha sempre fatto bottino pieno. Ma l’ultima affermazione viola non è molto distante perché è il 2-3 del 5 dicembre 2021.

Tre soli clean sheet: la Fiorentina ha chiuso solamente tre partite senza aver preso gol. Si tratta di un primato negativo in questa Serie A che viene condiviso con Genoa, Verona e Cagliari.

Il Bologna continua a portarsi dietro il fatto di non riuscire a segnare nei primi 15 minuti di gara.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERE A)

73 incontri disputati

28 vittorie Bologna

28 pareggi

17 vittorie Fiorentina

92 gol fatti Bologna

86 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1931/1932 Serie A Bologna vs Fiorentina 2-1, 21° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2024/2025 Serie A Bologna vs Fiorentina 1-0, 16° giornata