Il vero punto di forza del Milan. Vittoria del Verona sarebbe impresa storica

Sconfitta, inattesa, alla prima giornata e poi stop. Il Milan è la squadra che ha perso meno in questo campionato, una sola volta per l’appunto, ed è anche quella che ha la serie positiva più lunga con i suoi 14 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 5 pareggi). Fino alla 13esima giornata, il Verona non aveva ancora vinto una gara in campionato. Poi, come d’incanto, ha trovato due successi consecutivi che hanno rilanciato alla grande le speranze salvezza della formazione gialloblu.

Vincere nella Milano rossonera sarebbe una grande impresa per il Verona. Questo lo diciamo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello storico; già, perché i gialloblu non sono mai riusciti ad espugnare San Siro, nonostante abbiano giocato 34 volte in casa del Milan tra Serie A e Serie B. Si riparte da quattro vittorie consecutive dei rossoneri, mentre l’ultimo pareggio è datato 8 novembre 2020 (2-2).

Il Verona è la formazione di A che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi con 6. Il Milan invece è quella che ha avuto il maggior numero di rigori fischiati contro, al pari dell’Udinese, con 5.

Il grande punto di forza della squadra di Allegri è stato rappresentato fin qui dai secondi tempi. Nella ripresa il Milan ha guadagnato la bellezza di otto punti rispetto al risultato conseguito all’intervallo. Un fatto questo che da tutta la differenza del mondo tra un piazzamento medio e uno di primissimo livello.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

34 incontri disputati

21 vittorie Milan

13 pareggi

0 vittorie Verona

60 gol fatti Milan

25 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1957/1958 Serie A Milan vs Verona 2-0, 31° giornata

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2024/2025 Serie A Milan vs Verona 1-0, 25° giornata