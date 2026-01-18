L'impresa del '97 (poi stop) e il punto di forza del Milan. Due portieri 'pararigori'

Continua la lunga serie positiva del Milan che è arrivato a ben 19 risultati utili consecutivi con la vittoria ottenuta a Como. La formazione rossonera è anche quella che ha perso di meno tra tutte quelle presenti in Serie A: una sola sconfitta, in casa, arrivata alla prima giornata contro la Cremonese.

Per il Lecce momento di difficoltà con un solo punto ottenuto nelle ultime cinque di campionato e una classifica che comincia a farsi pericolosa. La compagine salentina ha il peggior attacco del torneo con i suoi 13 gol messi a segno.

Vincere nella San Siro rossonera sarebbe una vera e propria impresa per il Lecce. Questo lo si evince per i dati storici di questa gara; infatti una sola volta i salentini hanno fatto risultato pieno a Milano ed è successo il 19 ottobre 1997. Di Govedarica e Casale su rigore le reti di quella storica affermazione (inutile ai fini del risultato l’autorete di Cyprien che ha permesso al Milan di accorciare le distanze).

Il Milan fa dei secondi tempi il proprio punto di forza, nel senso che è riuscito a guadagnare la bellezza di 13 punti nel corso della seconda frazione di gioco (il confronto è con il risultato arrivato all’intervallo). Evidentemente Allegri sa toccare le corde giuste durante la pausa.

Il Lecce non ha un grande rapporto coi calci di rigore, anzi. Intanto è l’unica squadra a non aver segnato dal dischetto. L’unica occasione avuta per farlo l’ha fallita con Camarda (tra l’altro arrivato in prestito proprio dal Milan). E in più ha dovuto fronteggiare cinque penalty per una bilancia tra rigori a favore e contro che è di -4 (la peggiore della Serie A).

Nota di merito, sempre per quanto riguarda i rigori a Mike Maignan e Wladimiro Falcone che sono riusciti a parare due rigori a testa nel corso di questa stagione.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

21 incontri disputati

17 vittorie Milan

3 pareggi

1 vittoria Lecce

50 gol fatti Milan

12 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1980/1981 Serie B Milan vs Lecce 2-0, 6° giornata

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2024/2025 Serie A Milan vs Lecce 3-0, 6° giornata