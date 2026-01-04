L'unico gol di Zanetti a Baroni è valso i tre punti. Il tecnico toscano a Verona...

Paolo Zanetti contro Marco Baroni: quest’oggi va in scena il settimo capitolo di questa ‘saga’. Ovvero il settimo confronto diretto tra i due, nelle vesti di allenatore.

E il tecnico veneto è riuscito a battere il collega toscano solamente una volta. E’ successo il 1 aprile 2023, Empoli-Lecce 1-0. Tra l’altro questo gol, siglato da Caputo su rigore, è anche l’unico che una squadra allenata da Zanetti è riuscita a segnare ad una diretta da Baroni, in casa.

Tra Zanetti e il Torino invece c’è equilibrio. Una vittoria per l’attuale allenatore del Verona e una anche per i granata. Poi ben quattro pareggi. C’è da dire però che da quattro gare a questa parte, il tecnico di Valdagno non riesce ad uscire vincitore dal campo.

Marco Baroni nella sua carriera è stato prima calciatore del Verona per tre anni, poi anche allenatore anche se per una sola stagione. E’ successo nel 2023/24 quando ha condotto i gialloblu a conquistare una meritata salvezza, concludendo al tredicesimo posto in graduatoria. Nove vittorie, undici pareggi e 18 sconfitte: questo lo score sulla panchina dei veneti.

Contro il Verona, Baroni si è confrontato otto volte, vincendo in tre casi e perdendo in altrettante circostanze. L’anno scorso ha vinto sia all’andata che al ritorno contro gli scaligeri.

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS BARONI

1 vittoria Zanetti

1 pareggio

4 vittorie Baroni

3 gol fatti squadre Zanetti

9 gol fatti squadre Baroni

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS TORINO

1 vittoria Zanetti

4 pareggi

1 vittoria Torino

9 gol fatti squadre Zanetti

9 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS VERONA

3 vittorie Baroni

2 pareggi

3 vittorie Verona

10 gol fatti squadre Baroni

8 gol fatti Verona