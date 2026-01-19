La Lazio e 72 anni di imbattibilità interna col Como

Lazio con 4 pareggi nelle ultime 7 gare di campionato. Como reduce da una controversa sconfitta interna nel recupero contro il Milan.

Un solo successo comasco in casa della Lazio, almeno per quanto riguarda partite di campionato e anche molto datato ormai: parliamo di quasi 74 anni fa (23 marzo 1952, 1-2 il risultato finale).

Biancocelesti che vogliono far proseguire la striscia positiva interna contro i lombardi arrivata a 12 partite (8 vittorie e 4 pareggi).

Prima dello svolgimento di questo turno di campionato, la squadra allenata da Sarri era la migliore in tema di clean sheet (partite terminate senza subire reti), con 10 insieme all’Inter. I nerazzurri però non hanno preso gol a Udine e quindi sono avanti 11-10. La Lazio è chiamata a rispondere anche da questo punto di vista.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

14 incontri disputati

9 vittorie Lazio

4 pareggi

1 vittoria Como

32 gol fatti Lazio

16 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1949/1950 Serie A Lazio vs Como 3-2, 22° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2024/2025 Serie A Lazio vs Como 1-1, 20° giornata